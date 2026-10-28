Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh đón 10 thành viên

TP. Hồ Chí Minh công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC)

Đây là 10 công ty holding đã được Cơ quan điều hành VIFC-HCMC công nhận tư cách thành viên trong tháng 9 và tháng 10/2026. Các doanh nghiệp có định hướng đầu tư, phát triển dự án trong lĩnh vực giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa.

Danh sách gồm EQuest Capital; Sơn Kim Capital IFC; VinaCapital International Partners; Sài Gòn Marina IFC; Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Rovela Pay; REE Energy Finance; Sở giao dịch hàng hóa IFC Việt Nam; AG&P Holding Việt Nam và Quản lý Tài sản Keppel (Việt Nam).

Theo đó, công ty holding là doanh nghiệp có chức năng chính nắm giữ, quản lý vốn góp, cổ phần tại các doanh nghiệp khác, qua đó quản lý danh mục đầu tư và điều phối nguồn vốn trong nhóm doanh nghiệp. Việc hình thành lớp thành viên nền tảng đầu tiên đánh dấu bước chuyển của VIFC-HCMC từ xây dựng thể chế sang vận hành thực chất.

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Tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp của 10 thành viên là 33,63 triệu USD. Tổng quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD. Các kế hoạch hướng đến kết nối nguồn vốn với những dự án cụ thể, phát triển hạ tầng và phục vụ nền kinh tế thực.

Trong đó, Sài Gòn Marina IFC cam kết huy động khoảng 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hệ sinh thái VIFC-HCMC. AG&P Holding Việt Nam cam kết huy động, đầu tư khoảng 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu.

EQuest Capital cam kết huy động khoảng 325 triệu USD thông qua thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh New York, nhằm phát triển hạ tầng giáo dục tại Việt Nam, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam TP. Hồ Chí Minh.

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Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động khoảng 275 triệu USD đầu tư phát triển hạ tầng trong VIFC-HCMC. REE Energy Finance cam kết huy động khoảng 200 triệu USD đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, Keppel đang nghiên cứu khả năng hình thành các nền tảng đồng đầu tư với đối tác toàn cầu, với mức huy động tới 1 tỷ USD, chủ yếu từ nguồn vốn bên thứ ba. Nguồn lực này hướng đến các cơ hội đầu tư hạ tầng, bất động sản, thương mại và dịch vụ trong VIFC-HCMC, tùy thuộc điều kiện thị trường, cơ hội đầu tư và sự tham gia của đối tác.

Đợt công bố này chỉ công nhận tư cách thành viên cho các công ty holding. Việc công nhận không thay thế giấy phép hoặc chấp thuận chuyên ngành đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện. Ngân hàng, công ty chứng khoán và quỹ đầu tư sẽ được xem xét cấp phép ở những đợt sau, khi các quy định tương ứng được ban hành.

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Sau đợt công nhận đầu tiên, VIFC-HCMC tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và quy trình cấp phép để mở rộng hệ sinh thái sang các định chế tài chính chuyên sâu, trước mắt tập trung vào quỹ đầu tư và quản lý tài sản.

Theo định hướng đang xây dựng, cơ chế cấp phép công ty quản lý tài sản dự kiến gồm ba cấp độ: tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư; quản lý quỹ đầu tư riêng lẻ, quỹ đầu tư chuyên nghiệp; quản lý quỹ đầu tư đại chúng. Cơ chế tham khảo kinh nghiệm Singapore, Dubai và Hong Kong, phù hợp tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động.

VIFC-HCMC dự kiến hoàn thiện, ban hành quy trình, quy chế tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11/2026. Trung tâm định hướng phát triển bốn trụ cột sản phẩm gồm quỹ đầu tư và quản lý tài sản; thị trường trái phiếu quốc tế; công nghệ tài chính; thị trường phái sinh hàng hóa, qua đó mở rộng khả năng huy động, phân bổ vốn cho nền kinh tế.

Nguồn: TTXVN