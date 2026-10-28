Việt Nam sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) (Ảnh: Dương Giang /TTXVN)

Cùng dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố; Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Stephan Mergenthaler; đại diện các nước, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, AEF 2026 mang định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Đây là sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp với các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức. Các chương trình ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Theo Ban tổ chức, AEF 2026 có hơn 2.500 đại biểu đăng ký tham dự, với 214 diễn giả đến từ hơn 170 tổ chức thuộc 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phần tham dự gồm 27 đoàn khách quốc tế cấp cao, 10 đoàn đại diện tổ chức quốc tế, 7 trung tâm thuộc mạng lưới Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu của WEF và 160 đoàn từ các trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nội dung diễn đàn tập trung vào 4 trụ cột: vai trò của các siêu đô thị trong kết nối những cực tăng trưởng; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân. Các phiên thảo luận hướng đến những vấn đề về thể chế, tài chính, công nghệ và phát triển doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy các cơ chế hợp tác và dự án có khả năng triển khai thực tế.

Quyết tâm trở thành mắt xích quan trọng trong các chuỗi giá trị toàn cầu

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) và các đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm qua và đóng góp vào việc xây dựng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa chính phủ, doanh nghiệp, và cộng đồng khoa học.

Thủ tướng đánh giá, những hoạt động kết nối, trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu công nghệ trong hai ngày vừa qua đã thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và mong muốn hợp tác của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam nói chung, các trung tâm Đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng quan trọng như TP. Hồ Chí Minh nói riêng; đồng thời đã mở ra nhiều cơ hội kết nối và tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng cho rằng chủ đề Diễn đàn "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" đặt ra một câu hỏi mang ý nghĩa thời đại: Trong bối cảnh toàn cầu đang chứng kiến rất nhiều biến động và thay đổi nhanh chóng, chúng ta hợp tác như thế nào để không chỉ thích ứng với sự thay đổi, vượt qua thách thức mà còn cùng nhau chủ động kiến tạo những động lực phát triển mới vì một tương lai tốt đẹp hơn?

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức to lớn, Thủ tướng chỉ rõ nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng nỗ lực đơn phương. Hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia.

Thủ tướng khẳng định trong giai đoạn phát triển mới, chỉ có đoàn kết và hợp tác, cùng chia sẻ trách nhiệm và hành động tập thể, cùng kết nối thị trường và nguồn lực, cùng kết nối tri thức, công nghệ và con người mới có thể mang lại cho các quốc gia sự phát triển bền vững, bao trùm và nâng cao sức chống chịu trước các cú sốc và biến động. Đồng thời, hợp tác cũng không chỉ dừng ở các tuyên bố hay cam kết mà phải thực sự chuyển hóa thành những cơ chế thực chất, những dự án khả thi và những kết quả cụ thể, có thể đo lường.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả; từ một đất nước còn nhiều khó khăn, Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP rất cao, một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn, một đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Điểm lại những kết quả tích cực của nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm 2026, trong đó tăng trưởng GDP đạt 9,01%, cao nhất kể từ năm 2011, Thủ tướng cho biết Việt Nam cũng đã chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026 và hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nêu rõ Việt Nam xác định giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn mang tính bản lề với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, Thủ tướng cho biết, để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Việt Nam đã xác lập lộ trình chiến lược phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển toàn diện, đồng bộ văn hóa, giáo dục, y tế…

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam xác định tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn; thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế. Đây không chỉ là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn là sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới.

Với tinh thần đó, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế theo hướng kiến tạo phát triển nhằm mở ra không gian phát triển mới, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế và tạo điều kiện để các địa phương, các vùng, các cực tăng trưởng, nhất là các đô thị đặc biệt, phát huy đầy đủ tiềm năng. Đồng thời, chúng tôi đang triển khai đồng bộ các quyết sách chiến lược về phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo lao động chất lượng cao; khuyến khích mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân; kinh tế nhà nước; và nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, những định hướng nêu trên thể hiện một thông điệp nhất quán: Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển, động lực tăng trưởng mới.

Thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng kiến tạo những động lực tăng trưởng mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Để cùng phát huy "tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng chỉ rõ Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ "đầu tư tại Việt Nam", mà "đầu tư cùng Việt Nam"; không chỉ “sản xuất tại Việt Nam”, mà còn cùng nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng cũng đề xuất một số nội dung cụ thể để Diễn đàn cùng trao đổi: Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với thế mạnh về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ là một cứ điểm sản xuất mà cần phải trở thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới…

Thứ hai, WEF và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn, giúp doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm cho công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng các tập đoàn công nghệ thiết lập các "cơ sở thử nghiệm có kiểm soát", tạo điều kiện đưa các công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng và an toàn.

Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung, dài hạn cho phát triển. Trong đó, các trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cần và sẽ trở thành nơi kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Nhấn mạnh ngày nay không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ nhìn vào lợi ích của riêng mình, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng lắng nghe, cầu thị học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các đối tác để giải quyết những thách thức chung, định hình những cơ hội phát triển mới.

Chính phủ Việt Nam kỳ vọng với sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy những sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại những kết quả cụ thể và lâu dài.

Luôn trân trọng những ý kiến tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Thủ tướng chỉ rõ đối với mỗi đề xuất khả thi, chính phủ sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể; đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng khẳng định bốn trụ cột của Diễn đàn năm nay cần được kết nối thành một chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm và kết quả cụ thể. Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong trong đầu tư và đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức và giải pháp; các đối tác quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác triển khai các nguồn lực.

Nêu rõ tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay có công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về các quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung, Thủ tướng nhấn mạnh tại Diễn đàn hôm nay, Việt Nam gửi đi thông điệp rõ ràng: sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển; sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị; và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.

Ba động lực định hình tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại Diễn đàn, Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler đánh giá những biến chuyển sâu sắc của kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức, đồng thời mở ra cơ hội đáng kể cho các nền kinh tế có khả năng thích ứng, đổi mới và xây dựng các mối quan hệ đối tác mới.

Ông Stephan Mergenthaler cho biết việc WEF đồng hành cùng diễn đàn thể hiện niềm tin chung rằng những thách thức kinh tế cấp bách hiện nay không thể được giải quyết bởi riêng chính phủ, doanh nghiệp hay xã hội, mà đòi hỏi sự hợp tác, tầm nhìn chung và quyết tâm chuyển đối thoại thành hành động.

Phân tích những yếu tố định hình giai đoạn tăng trưởng toàn cầu tiếp theo, Giám đốc điều hành WEF nêu bật ba động lực quan trọng gồm trí tuệ, công nghiệp kiên cường và bền vững, cùng khả năng kết nối.

Theo ông, các hệ thống trí tuệ và những tiến bộ công nghệ đang thúc đẩy sự hội tụ giữa các lĩnh vực công nghệ, làm thay đổi sâu sắc phương thức hoạt động của doanh nghiệp, cách thức chính phủ cung cấp dịch vụ và cách con người làm việc. Thách thức đặt ra là chuyển hóa những năng lực công nghệ mới thành năng suất cao hơn, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo thêm việc làm và cải thiện thiết thực đời sống người dân. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn giữ vai trò nền tảng trong nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đối với động lực công nghiệp kiên cường và bền vững, ông Stephan Mergenthaler cho rằng các doanh nghiệp trên thế giới đang xem xét lại địa điểm, phương thức sản xuất, đầu tư và vận hành. Bên cạnh hiệu quả, khả năng thích ứng, sức chống chịu và tính bền vững ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh. Quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, phát triển cơ sở hạ tầng thông minh và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn cũng mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp.

Về khả năng kết nối, Giám đốc điều hành WEF nhấn mạnh tăng trưởng phụ thuộc vào việc kết nối ý tưởng, nguồn vốn, nhân tài và thị trường. Trong đó, các thành phố giữ vai trò quan trọng khi là nơi hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, quy tụ doanh nghiệp, doanh nhân và chuyển hóa cơ hội toàn cầu thành hoạt động kinh tế tại địa phương.

Ông Stephan Mergenthaler nhận định, khi Việt Nam tiếp tục hướng tới nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, việc tăng cường các mối liên kết này sẽ ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Ba động lực tăng trưởng nêu trên không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau; sự hội tụ giữa chúng sẽ góp phần định hình thế hệ tăng trưởng kinh tế tiếp theo.

Giám đốc điều hành WEF khẳng định vai trò của diễn đàn là quy tụ các góc nhìn khác nhau, xây dựng lòng tin và tạo điều kiện để hợp tác mang lại những tiến bộ thiết thực. Theo ông, đầu tư vào các mối quan hệ và sự hiểu biết chung nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả là một trong những khoản đầu tư dài hạn quan trọng nhất đối với xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn: TTXVN



