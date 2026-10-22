Trung Quốc chấm dứt 15 năm thống trị của Mỹ ở thể dục dụng cụ nữ

Trung Quốc đăng quang sau màn cạnh tranh nghẹt thở

Ở nội dung đồng đội nữ, Trung Quốc và Mỹ tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt đến những lượt thi cuối. Bước vào bài thi thể dục tự do, các vận động viên Trung Quốc chịu áp lực lớn khi khoảng cách điểm số giữa hai đội rất sít sao.

Qiu Qiyuan thực hiện bài thi thể dục tự do quyết định huy chương vàng

Qiu Qiyuan hoàn thành bài thi với 12,833 điểm, góp phần đưa Trung Quốc đạt tổng điểm 165,764. Thành tích này giúp đội tuyển Trung Quốc vượt Mỹ 0,233 điểm để giành huy chương vàng. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc trở lại ngôi vô địch thế giới ở nội dung đồng đội.

Kết quả cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của các vận động viên Trung Quốc trong cuộc đua với đối thủ giàu thành tích. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ giành huy chương bạc, còn Nhật Bản đứng thứ ba, tiếp tục khẳng định vị thế của những nền thể dục dụng cụ hàng đầu thế giới.

Ba đội tuyển giành vé dự Olympic Los Angeles 2028

Bên cạnh ý nghĩa về thành tích, kết quả tại giải đấu còn mang giá trị quan trọng trong hành trình hướng đến Olympic Los Angeles 2028. Ba đội tuyển nữ Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản đều giành suất tham dự Thế vận hội mùa hè tiếp theo thông qua thành tích đồng đội tại giải.

Đội tuyển Nhật Bản giành huy chương đồng nội dung đồng đội nữ

Trước đó, Nhật Bản cũng đã giành huy chương vàng nội dung đồng đội nam, tiếp tục ghi dấu ấn tại đấu trường thế giới. Thành công ở cả hai nội dung đồng đội cho thấy chiều sâu lực lượng và năng lực cạnh tranh của thể dục dụng cụ Nhật Bản.

Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc giành huy chương vàng tại Giải Vô địch Thể dục dụng cụ Thế giới 2026 ở Hà Lan, chấm dứt 15 năm thống trị của Mỹ ở nội dung đồng đội nữ

Giải Vô địch Thể dục dụng cụ Thế giới 2026 tiếp tục là dịp để các cường quốc kiểm chứng lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và chuẩn bị cho chu kỳ Olympic mới. Với Trung Quốc, tấm huy chương vàng đồng đội nữ không chỉ chấm dứt chuỗi thành tích kéo dài của Mỹ mà còn mở ra kỳ vọng về cuộc cạnh tranh hấp dẫn hơn trong những năm tới.