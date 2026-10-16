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Thể thao

Trung Quốc giành vàng trên sân nhà, Hà Lan thắng lớn ngày mở màn giải xe đạp lòng chảo thế giới

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Trung Quốc giành huy chương vàng ngay ngày khai mạc Giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới UCI tại Thượng Hải. Trong khi đó, Hà Lan cũng có khởi đầu ấn tượng với hai chiến thắng ở nội dung đua tính điểm nữ và nước rút đồng đội nam.

Trung Quốc tận dụng lợi thế sân nhà

Các tay đua nữ Trung Quốc đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho nước chủ nhà ở nội dung nước rút đồng đội, sau khi vượt qua đội tuyển Vương quốc Anh trong cuộc đua sít sao. 

Trung Quốc giành vàng trên sân nhà, Hà Lan thắng lớn ngày mở màn giải xe đạp lòng chảo thế giới- Ảnh 1.
Trung Quốc giành vàng trên sân nhà, Hà Lan thắng lớn ngày mở màn giải xe đạp lòng chảo thế giới- Ảnh 2.

Chiến thắng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả giúp Trung Quốc có màn khởi đầu thuận lợi tại giải đấu năm nay

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 123 năm của Giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới, Trung Quốc đăng cai sự kiện. Việc tổ chức giải tại Thượng Hải đánh dấu cột mốc đáng chú ý đối với quốc gia đang nỗ lực phát triển môn thể thao tốc độ này.

Hà Lan giành hai huy chương vàng

Hà Lan cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong ngày thi đấu đầu tiên với hai tấm huy chương vàng. Ở nội dung đua tính điểm cá nhân nữ, Lorena Wiebes giành chiến thắng, xếp trên Lara Gillespie của Ireland và Maria Martins của Bồ Đào Nha.

Trung Quốc giành vàng trên sân nhà, Hà Lan thắng lớn ngày mở màn giải xe đạp lòng chảo thế giới- Ảnh 3.
Trung Quốc giành vàng trên sân nhà, Hà Lan thắng lớn ngày mở màn giải xe đạp lòng chảo thế giới- Ảnh 4.
Trung Quốc giành vàng trên sân nhà, Hà Lan thắng lớn ngày mở màn giải xe đạp lòng chảo thế giới- Ảnh 5.

Khép lại ngày tranh tài, đội tuyển nam Hà Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh ở nội dung nước rút đồng đội khi đánh bại Australia để giành vị trí cao nhất

Kết quả này một lần nữa khẳng định vị thế của Hà Lan – quốc gia có truyền thống và thế mạnh ở môn xe đạp lòng chảo.

Giải vô địch xe đạp lòng chảo thế giới UCI diễn ra tại Nhà thi đấu xe đạp lòng chảo Thượng Hải trong 5 ngày, quy tụ khoảng 400 tay đua. Những kết quả đầu tiên hứa hẹn cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa các cường quốc xe đạp trong những ngày tiếp theo.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/3ishfEv7Pto?si=QL9sdI0o7aOnnMF7

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