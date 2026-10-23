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Thế giới

Nvidia giới thiệu sản phẩm A.I. ở triển lãm công nghệ Berlin

XUÂN TUẤN, THANH DUYÊN, KIM NGỌC
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(HTV) - Robot hình người, công nghệ nhận diện khuôn mặt, và siêu máy tính trí tuệ nhân tạo đang thu hút khách tham quan tại triển lãm công nghệ của Nvidia diễn ra ở Berlin. Theo hãng, A.I. có thể hỗ trợ nhiều công việc trong gia đình, nhà máy, y tế, và vận chuyển hàng hóa.

Giám đốc điều hành Jensen Huang kêu gọi ngành công nghiệp Đức ứng dụng A.I. đổi mới mô hình kinh doanh đang gặp khó khăn.

Theo Jensen Huang - Giám đốc điều hành Nvidia, nếu phát triển được A.I. giúp robot học nhanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ cần làm mẫu để robot học theo thay vì có đội ngũ lập trình riêng. Robot có thể học hỏi, thích nghi nhanh và trở thành nền tảng công nghệ lớn tiếp theo.

Nvidia giới thiệu sản phẩm A.I. ở triển lãm công nghệ Berlin - Ảnh 1.
Nvidia giới thiệu sản phẩm A.I. ở triển lãm công nghệ Berlin - Ảnh 2.

Các sản phẩm robot A.I. được trưng bày tại triễn lãm công nghệ Berlin

Giáo sư Aldo Faisal - Đại học Bayreuth cho biết, điều quan trọng là cách chúng ta sử dụng A.I. Nếu chỉ để tự động hóa và thay thế con người thì chưa lý tưởng. Tôi muốn A.I. giúp con người vượt qua giới hạn, làm được những điều trước đây chưa từng nghĩ tới.

Giới lãnh đạo Châu Âu đang kì vọng A.I. tạo thêm động lực tăng trưởng, nhưng cũng lo ngại phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong lĩnh vực này.


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