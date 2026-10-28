Trung Quốc: 30% nhà hàng bình dân dùng robot vào bếp

Theo Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Trung Quốc, tỷ lệ ứng dụng robot xào nấu tại các chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh và các hàng quán bình dân ở nước này đã đạt 30%.

Giải phóng sức lao động cho đầu bếp Trung Quốc

Tại một nhà hàng ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), chu trình nấu nướng hiện diễn ra hoàn toàn tự động. Robot đảm nhiệm việc nhúng mì vào nước sôi, vớt ra và chế biến hoàn thiện món mì xào cà chua trứng. Các hệ thống thiết bị đồng bộ khác phối hợp thực hiện thao tác tiếp nguyên liệu, nêm nếm gia vị, xào nấu và bày trí ra đĩa. Trong khi đó, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), mạng lưới robot dịch vụ cũng được triển khai rộng rãi để pha chế đồ uống và vận chuyển thức ăn đến tận bàn cho thực khách.

Theo Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Trung Quốc, việc đưa thiết bị thông minh vào nhà bếp giúp giải phóng sức người khỏi những môi trường làm việc khắc nghiệt, nóng bức và các thao tác mang tính lặp đi lặp lại. Nhờ đó, đội ngũ nhân sự có thể tập trung vào khâu nghiên cứu - phát triển (R&D) công thức và tinh chỉnh hương vị.

Robot xào nấu hiện đã được sử dụng tại 30% các chuỗi đồ ăn nhanh kiểu Trung Quốc và nhà hàng bình dân có phục vụ tại bàn

Hiện nay, một số thế hệ robot tiên tiến có khả năng lập trình để chế biến hơn 100 món ăn khác nhau với đầy đủ các kỹ thuật như chiên, xào, luộc và hâm nóng. Đặc biệt, công nghệ này đang được mở rộng ứng dụng tại các hệ thống bếp ăn trường học nhằm tối ưu hóa năng suất phục vụ cho các suất ăn quy mô lớn.

Trung Quốc hướng tới tích hợp trí tuệ nhân tạo vào ngành F&B

Làn sóng tự động hóa đã thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực sản xuất thiết bị. Đại diện một nhà sản xuất tại Đông Quản (tỉnh Quảng Đông) cho biết, doanh số máy nấu ăn thông minh trong 9 tháng đầu năm nay đã ghi nhận mức tăng trưởng đột phá, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp trong ngành kỳ vọng, khi quy mô sản xuất tiếp tục được mở rộng, chi phí đầu tư thiết bị sẽ giảm đáng kể, tạo điều kiện phổ cập rộng rãi hơn nữa trên thị trường.

Không dừng lại ở các thao tác cơ học, giới công nghệ đang tích cực tích hợp hệ thống camera giám sát và Trí tuệ nhân tạo (A.I.) vào robot đầu bếp. Các công nghệ này cho phép hệ thống tự động nhận diện, theo dõi tình trạng nguyên liệu và tinh chỉnh nhiệt độ nấu theo thời gian thực. Bên cạnh đó, các mô hình cánh tay robot linh hoạt cũng đang được đưa vào thử nghiệm nhằm phối hợp nhịp nhàng với máy nấu ăn trong khâu đưa nguyên liệu vào chảo và trình bày món ăn, mở ra một kỷ nguyên tự động hóa toàn diện cho các gian bếp thương mại.