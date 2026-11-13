Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng ngập úng do triều cường kết hợp gió mùa

Khu vực sản xuất nông nghiệp tại Đồng Tháp Mười của tỉnh Tây Ninh nằm xen giữa các tuyến sông, kênh, rạch, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng khi mực nước lên cao. Ảnh: Minh Phú/TTXVN

Theo đó, tại ven biển Trung Bộ, ngày 13/11, mực nước cao nhất tại Sơn Trà là 1,85 - 1,9m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 21h - 23h. Khu vực ven biển Trung Bộ có gió Đông Bắc cấp 4, sóng cao 1,5 - 2,5 m. Nước dâng do gió là 0,1 m. Trong 24-48 giờ tới, mực nước tại khu vực này có xu hướng giảm. Dự báo mực nước cao nhất tại Sơn Trà có thể đạt 1,75 - 1,85 m; ven biển Trung Bộ gió nhẹ, sóng cao 1 - 2m. Nước dâng do gió là 0,1 m.

Đối với triều cường ở ven biển Nam Bộ, từ đêm 12/11 đến ngày 13/11, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 3,95 - 4m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 00h - 2h và từ 15h - 17h. Trong 24-48 giờ tới, mực nước tại ven biển Nam Bộ có xu hướng giảm. Dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 3,9 - 3,95 m.

Triều cường kết hợp với nước dâng do gió mùa có khả năng gây ngập úng ở khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao, làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh tế - xã hội ở khu vực trong khoảng thời gian từ sáng sớm và chiều hàng ngày. Ngoài ra, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.

Liên quan đến tình hình thiệt hại do mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, thông tin từ Cục quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 12/11, mưa lớn làm 2 người bị thương tại Huế; 1 nhà sập đổ (Quảng Ngãi); 47 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Trị 12, Huế 8, Quảng Ngãi 24, Đắk Lắk 3); 41 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Đà Nẵng 9, Quảng Ngãi 32). Hiện còn ngập 2.734 nhà dân (Đắk Lắk 877 nhà, Gia Lai 1.857 nhà). Tại tỉnh Quảng Ngãi, một số nhà tại khu vực thấp trũng thuộc xã Phước Giang cũng bị ngập (trung bình 0,5-0,9 m).

Mưa lớn cũng làm 235 ha rau màu và các cây trồng khác bị ngập (Thanh Hóa 121 ha, Quảng Trị 05 ha, Đắk Lắk 109 ha); 9.864 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi; 82,3 ha ao nuôi thủy sản bị tràn (Thanh Hóa 78,8 ha, Quảng Trị 3,5 ha); 3 điểm trường bị thiệt hại (Đà Nẵng 1, Quảng Ngãi 2); 4.190 m kênh bị sạt lở, hư hỏng (Thanh Hóa 265 m, Huế 13 m, Gia Lai 12 m, Đắk Lắk 3.900 m); 5 đập dâng bị bồi lấp cụm công trình đầu mối (Quảng Ngãi); 2 vị trí sự cố bờ bao tại tỉnh Gia Lai, thuộc khu vực tổ dân phố Vân Hội đến nay đã được khắc phục tạm thời.

Đối với tình hình giao thông, tỉnh Thanh Hóa có 1 vị trí bị sụt lún đường đầu cầu mố M2 (Km 24+987/NS-BT, tại thôn Bãi Sim, xã Thanh Kỳ), giao thông không qua lại được; sạt lở 23 vị trí trên các tuyến đường tỉnh 505B, đường tỉnh 520C, hư hỏng 2 tràn giao thông (xã Yên Thọ), hiện đã thông tuyến.

Sạt lở đường 12C đoạn qua xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh). Ảnh Công Tường/TTXVN

Tỉnh Hà Tĩnh có 1 vị trí sạt lở trên Quốc lộ 12C đoạn qua xã Kỳ Thượng và tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển xã Cẩm Trung, hiện đã thông tuyến.

Tỉnh Quảng Trị sạt lở, hư hỏng 14 vị trí trên các tuyến Quốc lộ 9, 9B, 9C, 12C, 15, 15D (Quốc lộ 12C hiện đã thông tuyến, Quốc lộ 9C thông xe vào sáng 12/11); 2 vị trí đường tỉnh 558A, 587 và một số tuyến đường giao thông nông thôn, các vị trí bị ngập nước đã rút vào sáng 12/11.

Tại thành phố Huế có 6 vị trí sạt lở tại đường tỉnh 20; một số đường giao thông nông thôn tại xã A Lưới 2 nước đã rút sáng 12/11; ngập một số tuyến đường như đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới, Tỉnh lộ 19A (hiện nước đã rút); sập 1 cống trên tuyến đường liên thôn tại xã A Lưới 1; 1 trạm biến áp bị hư hỏng.

Thành phố Đà Nẵng có các tuyến Quốc lộ 40B, 24C qua địa bàn xã Trà My bị ngập, sạt lở hiện đã thông tuyến; sạt lở một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã Trà Leng, Trà My, Sông Kôn, Trà Tân, Trà Đốc, Trà Linh; 555 cây xanh, 1 cột điện bị đổ gãy.

Tỉnh Quảng Ngãi sạt lở, tắc đường 3 vị trí trên Quốc lộ 24C hiện đã thông tuyến; sạt lở một số điểm trên các tuyến đường tỉnh 623, 624, 628, 673, 676; sạt lở 3 vị trí trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đã thông xe một làn chiều 11/11 và nhiều vị trí trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

Tỉnh Gia Lai có 1 vị trí giao thông bị ngập, sạt lở tại Quốc lộ 1D tại phường Quy Nhơn Nam, hiện đã thông tuyến.

Tỉnh Đắk Lắk sạt lở 1 vị trí trên Quốc lộ 19C, hiện đã thông xe. Nước lũ tràn qua Quốc lộ 19C đoạn qua thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân gây chia cắt Xuân Lãnh - Đồng Xuân, 2 thôn (Hà Rai, Lãnh Cao) bị chia cắt hoàn toàn.

Tỉnh Khánh Hòa có một số vị trí sạt lở đất, đá lấp rãnh và mặt đường trên các tuyến Quốc lộ 27, 27C, đường tỉnh 656 (Tỉnh lộ 9), đường tỉnh 657K, đường tỉnh 657 (Phạm Văn Đồng, Trần Phú), đường tỉnh 707 và đường Nguyễn Tất Thành đã được các đơn vị quản lý phối hợp xử lý, thu dọn, đảm bảo giao thông; 210 cây táo bị đổ, hư hỏng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng giúp đỡ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và cuộc sống.

Nguồn: https://baotintuc.vn/trung-bo-va-nam-bo-de-phong-ngap-ung-do-trieu-cuong-ket-hop-gio-mua-post1402313.html