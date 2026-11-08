Trực tiếp: Thi đấu môn Karate chiều 8/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 8/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Những pha tấn công nhanh, tình huống phòng thủ chủ động cùng sự điều chỉnh chiến thuật linh hoạt tạo nên sức hấp dẫn cho các cuộc đối kháng. Các vận động viên đều nỗ lực thể hiện phong độ tốt nhất, hướng đến mục tiêu giành huy chương và đóng góp thành tích cho đoàn thể thao của mình.

Môn Karate là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các cuộc tranh tài tiếp tục góp phần tạo nên không khí sôi nổi, đồng thời là dịp để các võ sĩ khẳng định năng lực và vị thế trong làng Karate cả nước. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp và cổ vũ các vận động viên trên hành trình chinh phục thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.