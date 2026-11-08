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Trực tiếp: Thi đấu môn Karate chiều 8/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Thể thao
THÙY DƯƠNG

(HTV) - Không khí thi đấu tại nhà thi đấu chiều nay 8/11 tiếp tục sôi động khi các vận động viên đến từ nhiều đoàn thể thao bước vào những nội dung tranh tài với quyết tâm cao. Mỗi trận đấu là màn so tài về kỹ thuật, thể lực, khả năng phán đoán và bản lĩnh thi đấu của các võ sĩ.

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 8/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate chiều 8/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026- Ảnh 1.

Những pha tấn công nhanh, tình huống phòng thủ chủ động cùng sự điều chỉnh chiến thuật linh hoạt tạo nên sức hấp dẫn cho các cuộc đối kháng. Các vận động viên đều nỗ lực thể hiện phong độ tốt nhất, hướng đến mục tiêu giành huy chương và đóng góp thành tích cho đoàn thể thao của mình.

Môn Karate là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các cuộc tranh tài tiếp tục góp phần tạo nên không khí sôi nổi, đồng thời là dịp để các võ sĩ khẳng định năng lực và vị thế trong làng Karate cả nước. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp và cổ vũ các vận động viên trên hành trình chinh phục thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Danh sách tập

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 8/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 8/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Thể thao 08:15 08/11/2026

(HTV) - Các vận động viên tiếp tục tranh tài môn Karate trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Kính mời quý khán giả theo dõi những màn so tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên trên hành trình chinh phục thành tích!

Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh tăng tốc hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 20:50 07/11/2026

(HTV) - Đội tuyển đấu kiếm TP. Hồ Chí Minh đang hoàn tất khâu chuẩn bị, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 với mục tiêu duy trì thành tích và cạnh tranh huy chương ở các nội dung thế mạnh.

Karate: Quân đội và TP. Huế giành HCV trong ngày thi đấu thứ tư

Karate: Quân đội và TP. Huế giành HCV trong ngày thi đấu thứ tư

Thể thao 20:40 07/11/2026

(HTV) - Ngày thi đấu thứ tư môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 ghi nhận các HCV của Quân đội và TP. Huế. Trong khi đó, võ sĩ chủ nhà TP. Hồ Chí Minh Tống Huỳnh Chi Lâm giành HCB sau trận chung kết hạng cân 75kg nam đầy kịch tính.

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate chiều 7/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate chiều 7/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Thể thao 14:00 07/11/2026

(HTV) - Không khí tranh tài môn Karate tiếp tục sôi động trong buổi chiều 7/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các vận động viên trở lại sàn đấu với quyết tâm chinh phục thành tích, mang đến những màn so tài hấp dẫn.

Biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế

Biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế

Thời sự 08:30 07/11/2026

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia APEC về rà soát công tác chuẩn bị năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 7/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 7/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Thể thao 08:00 07/11/2026

(HTV) - Các vận động viên bước vào tranh tài môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 trong buổi sáng 7/11. Những màn so tài hứa hẹn mang đến không khí thi đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate chiều 6/11

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate chiều 6/11

Thể thao 14:00 06/11/2026

Các nội dung thi đấu môn Karate chiều nay (6/11) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của HTV.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì?

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì?

Thể thao 11:34 06/11/2026

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ có màn rước đuốc trên sông Sài Gòn, kết hợp trình diễn nghệ thuật và thể thao dưới nước. Hình ảnh dòng sông hội tụ cùng hình tượng Thánh Gióng gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức vận hành

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức vận hành

Thể thao 11:25 06/11/2026

Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vừa diễn ra sáng nay (6/11) tại Tòa nhà VOH-HTV. Trung tâm chính thức vận hành từ nay đến hết ngày 12/12/2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate sáng 6/11

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate sáng 6/11

Thể thao 08:00 06/11/2026

Các nội dung thi đấu môn Karate sáng nay (6/11) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của HTV.

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