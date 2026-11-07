Karate: Quân đội và TP. Huế giành HCV trong ngày thi đấu thứ tư

Chung kết nam: Chiến thắng được định đoạt sít sao

Tâm điểm của nội dung kumite nam là trận chung kết hạng cân 75kg giữa Tống Huỳnh Chi Lâm (TP. Hồ Chí Minh) và Chu Đức Thịnh. Đối thủ của Chi Lâm từng giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018, sở hữu kinh nghiệm thi đấu đáng chú ý ở đấu trường trong nước.

Tống Huỳnh Chi Lâm (TP. Hồ Chí Minh) thi đấu với Chu Đức Thịnh trong trận chung kết kumite nam hạng cân 75kg

Trước võ sĩ giàu kinh nghiệm, đại diện chủ nhà TP. Hồ Chí Minh nhập cuộc với quyết tâm cao, thi đấu nỗ lực và tạo nên màn so tài cân bằng. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, Chu Đức Thịnh tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng với tỷ số 4-3. Tống Huỳnh Chi Lâm nhận HCB sau trận chung kết đầy tiếc nuối.

Lê Minh Thuận (TP. Huế) thi đấu trong trận chung kết kumite nam hạng cân trên 84kg

Hai tấm HCĐ ở hạng cân này thuộc về Lê Hoàng Kha (Vĩnh Long) và Cà Văn Tuấn (Điện Biên).

Ở hạng cân trên 84kg nam, cuộc đối đầu giữa Lê Minh Thuận (TP. Huế) và Trần Lê Tấn Đạt (TP. Đà Nẵng) cũng thu hút sự chú ý. Với khả năng tổ chức tấn công hiệu quả, Lê Minh Thuận giành chiến thắng bằng ưu thế tấn công, qua đó bước lên bục cao nhất và mang về HCV cho đoàn TP. Huế.

Nguyễn Thị Ngoan nối dài thành công cho đoàn Quân đội

Ở nội dung kumite nữ, đoàn Quân đội tiếp tục có một ngày thi đấu thành công. Sau khi Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCV hạng cân 61kg nữ trong ngày thi đấu trước, Nguyễn Thị Ngoan tiếp tục mang về thêm một tấm HCV ở hạng cân 60kg.

Nguyễn Thị Ngoan (Quân đội) trong trận chung kết kumite nữ hạng cân 60kg với Trần Thị Quỳnh Anh (Hà Tĩnh)

Trong trận chung kết, Nguyễn Thị Ngoan đối đầu Trần Thị Quỳnh Anh của Hà Tĩnh. Hai võ sĩ thi đấu thận trọng, duy trì thế trận giằng co và không có điểm số nào được ghi trong 3 phút thi đấu chính thức. Khi tỷ số dừng ở mức 0-0, kết quả được phân định bằng ưu thế tấn công. Nguyễn Thị Ngoan được xác định là người chiến thắng, qua đó giành HCV.

Kết quả này cho thấy sự ổn định của các võ sĩ Quân đội ở nội dung kumite nữ, đồng thời tiếp nối thành tích từ ngày thi đấu trước. Với Nguyễn Thị Ngoan, tấm HCV là phần thưởng cho khả năng duy trì thế chủ động và bản lĩnh trong trận đấu có tính chất quyết định.

Ngày thi đấu thứ tư khép lại với nhiều cuộc cạnh tranh đáng chú ý. Những trận chung kết có cách biệt điểm số sít sao, hay phải phân định bằng ưu thế tấn công, tiếp tục cho thấy tính quyết liệt của Karate tại Đại hội. Các đoàn thể thao đang nỗ lực tích lũy thành tích, hướng đến mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp huy chương của môn thi.

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