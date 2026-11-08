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Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 8/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Thể thao
THÙY DƯƠNG

(HTV) - Các vận động viên tiếp tục tranh tài môn Karate trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Kính mời quý khán giả theo dõi những màn so tài hấp dẫn và cổ vũ các vận động viên trên hành trình chinh phục thành tích!

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 8/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng /11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh 1.

Không khí tranh tài môn Karate tiếp tục sôi động trong buổi sáng 8/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các vận động viên đến từ nhiều đoàn thể thao sẽ bước vào những nội dung thi đấu với quyết tâm cao, hướng đến những tấm huy chương danh giá.

Những màn đối kháng kịch tính, các pha ra đòn tốc độ cùng bản lĩnh và chiến thuật của từng võ sĩ hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp và cổ vũ các vận động viên trên hành trình chinh phục thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Danh sách tập

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate chiều 7/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate chiều 7/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Thể thao 14:00 07/11/2026

(HTV) - Không khí tranh tài môn Karate tiếp tục sôi động trong buổi chiều 7/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các vận động viên trở lại sàn đấu với quyết tâm chinh phục thành tích, mang đến những màn so tài hấp dẫn.

Biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế

Biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế

Thời sự 08:30 07/11/2026

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia APEC về rà soát công tác chuẩn bị năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 7/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 7/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Thể thao 08:00 07/11/2026

(HTV) - Các vận động viên bước vào tranh tài môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 trong buổi sáng 7/11. Những màn so tài hứa hẹn mang đến không khí thi đấu sôi nổi, hấp dẫn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate chiều 6/11

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate chiều 6/11

Thể thao 14:00 06/11/2026

Các nội dung thi đấu môn Karate chiều nay (6/11) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của HTV.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì?

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 có gì?

Thể thao 11:34 06/11/2026

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ có màn rước đuốc trên sông Sài Gòn, kết hợp trình diễn nghệ thuật và thể thao dưới nước. Hình ảnh dòng sông hội tụ cùng hình tượng Thánh Gióng gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức vận hành

Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức vận hành

Thể thao 11:25 06/11/2026

Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vừa diễn ra sáng nay (6/11) tại Tòa nhà VOH-HTV. Trung tâm chính thức vận hành từ nay đến hết ngày 12/12/2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate sáng 6/11

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate sáng 6/11

Thể thao 08:00 06/11/2026

Các nội dung thi đấu môn Karate sáng nay (6/11) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của HTV.

Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày

Karate TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu sau hai ngày

Thể thao 19:26 05/11/2026

Đoàn TP. Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn Karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sau hai ngày thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate chiều 4/11

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate chiều 4/11

Thể thao 14:00 04/11/2026

Các nội dung thi đấu môn Karate chiều nay (4/11) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của HTV.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate sáng 4/11

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Trực tiếp môn Karate sáng 4/11

Thể thao 08:00 04/11/2026

Các nội dung thi đấu môn Karate sáng nay (4/11) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của HTV.

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