Trực tiếp: Thi đấu môn Karate sáng 8/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Không khí tranh tài môn Karate tiếp tục sôi động trong buổi sáng 8/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Các vận động viên đến từ nhiều đoàn thể thao sẽ bước vào những nội dung thi đấu với quyết tâm cao, hướng đến những tấm huy chương danh giá.

Những màn đối kháng kịch tính, các pha ra đòn tốc độ cùng bản lĩnh và chiến thuật của từng võ sĩ hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp và cổ vũ các vận động viên trên hành trình chinh phục thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.