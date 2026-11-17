Trực tiếp: Thi đấu môn Judo chiều 17/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn Judo được tổ chức tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh (khu vực III - Bà Rịa - Vũng Tàu), địa chỉ 605 Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu. Giải đấu có 32 nội dung, gồm 18 hạng cân đối kháng cá nhân, 4 nội dung đối kháng đồng đội và 10 nội dung quyền Kata. Các vận động viên sẽ bước vào những cuộc so tài đòi hỏi kỹ thuật, sức mạnh và khả năng vận dụng chiến thuật, hướng đến thành tích cao nhất tại Đại hội. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu trên các kênh HTV4, HTV Thể thao và các nền tảng số của HTV.