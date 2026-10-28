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NewZgraphic: Hướng dẫn tham gia Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Thay lời muốn nói tháng 11 với chủ đề “Màu thời gian” mở bán vé, mời khán giả trực tiếp trải nghiệm không gian âm nhạc tại Nhà hát Truyền hình HTV, lắng nghe những câu chuyện về tuổi già, ký ức và những chiêm nghiệm cuộc đời.

Với chủ đề “Màu thời gian”, Thay lời muốn nói tháng 11 mang đến nhiều cách để khán giả đồng hành cùng chương trình, từ gửi thư chia sẻ, tham gia minigame đến mua vé trực tiếp qua hệ thống Ticketbox. Đặc biệt, việc thưởng thức chương trình tại Nhà hát Truyền hình HTV là dịp để khán giả hòa mình vào không gian âm nhạc, cảm nhận trọn vẹn hơn những câu chuyện và cảm xúc được gửi gắm qua từng tiết mục.

Bên cạnh trải nghiệm nghệ thuật, mỗi vé bán ra còn đóng góp 100.000 đồng vào Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn bằng hành động thiết thực.

NewZgraphic: Hướng dẫn tham gia Thay lời muốn nói tháng 11 - “Màu thời gian”- Ảnh 1.

Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 20 giờ, Chủ nhật, ngày 8/11/2026 tại Nhà hát Truyền hình HTV trong chương trình Thay lời muốn nói tháng 11 với chủ đề “Màu thời gian”.

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