Golfer Park Ha Na giành huy chương bạc ở tuổi 15

Ở nội dung cá nhân nữ, Lê Chúc An của đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định phong độ ổn định khi giành huy chương vàng với tổng điểm âm 6 gậy. Đây cũng là golfer đang sở hữu chuỗi bốn mùa liên tiếp vô địch giải Golf quốc gia.

Lê Chúc An là golfer đang sở hữu chuỗi bốn mùa liên tiếp vô địch giải Golf quốc gia

Đáng chú ý, Park Ha Na tạo nên bất ngờ trong cuộc cạnh tranh huy chương. Đại diện đoàn TP. Hồ Chí Minh thi đấu ổn định ở những vòng cuối, vượt qua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trong đó có Đoàn Xuân Khuê Minh, để giành huy chương bạc. Thành tích này càng đáng ghi nhận khi Park Ha Na chỉ mới 15 tuổi.

Park Ha Na góp thêm huy chương bạc cho đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh

Huy chương đồng thuộc về Đoàn Xuân Khuê Minh của đoàn Hà Nội

Nguyễn Tuấn Anh thiết lập kỷ lục mới

Ở nội dung cá nhân nam, golfer Nguyễn Tuấn Anh của đoàn Hà Nội có màn trình diễn nổi bật khi giành huy chương vàng với thành tích âm 10 gậy, đồng thời thiết lập kỷ lục mới tại Đại hội. Huy chương bạc thuộc về Nguyễn Đức Sơn của đoàn Thanh Hóa, trong khi Nguyễn Nhất Long, cũng thuộc đoàn Hà Nội, giành huy chương đồng.

Các tay golf đang rất nỗ lực để giành thành tích cao nhất

Sau khi hoàn tất nội dung cá nhân, các golfer tiếp tục bước vào tranh tài ở nội dung đồng đội trong ngày 28/11. Đây là cơ hội để các đoàn tiếp tục thể hiện lực lượng và hướng đến những thành tích tiếp theo tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Kính mời quý khán giả xem diễn biến tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ngày 27/11 tại link: https://www.youtube.com/watch?v=HyAHhSm6oiQ