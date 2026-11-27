Trực tiếp Bóng rổ 5x5 nữ: Lào Cai - TP. Hồ Chí Minh - 15g ngày 27/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Trận đấu giữa Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh diễn ra lúc 15g tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, phường Bình Thới, TP. Hồ Chí Minh. Hai đội hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh quyết liệt với những pha lên bóng nhanh, dứt điểm chính xác và nỗ lực giành lợi thế trên sân. Kính mời quý khán giả đón xem và cổ vũ trận đấu Bóng rổ 5x5 nữ giữa Lào Cai và TP. Hồ Chí Minh vào lúc 15g ngày 27/11 trên các nền tảng của HTV.