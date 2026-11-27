Trực tiếp Futsal (Hà Nội - Đồng Tháp) - 17g ngày 27/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Futsal luôn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái nhanh giữa tấn công và phòng ngự. Với đặc thù sân đấu nhỏ, mỗi tình huống xử lý và cơ hội ghi bàn đều có thể tạo nên bước ngoặt cho trận đấu.

Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp môn Futsal chiều 27/11 trên các nền tảng truyền thông của HTV. Cùng cập nhật những diễn biến hấp dẫn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.