Trọng tài Bolivia đấm cầu thủ sau trận chung kết Cúp Quốc gia (Ảnh: Daily Beirut)

Trận đấu giữa Always Ready và Real Potosí kết thúc với tỉ số 0-0. Always Ready giành chức vô địch sau khi thắng 3-1 trên loạt sút luân lưu.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Real Potosí vây quanh trọng tài Jordy Alemán để phản đối những quyết định điều hành trận đấu. Trong đó có tình huống bàn thắng bị từ chối ở phút 68.

Giữa lúc căng thẳng, Alemán đấm thủ môn người Argentina Cristian Martínez. Cú đánh khiến cầu thủ này ngã xuống sân. Cảnh sát lập tức can thiệp để giải quyết vụ việc.

Trọng tài Jordy Alemán có thể đối mặt với án cấm hành nghề dài hạn hoặc bị cách chức.