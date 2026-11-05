Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia có 113 người nước ngoài

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra vụ án có những người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar. Đồng thời, cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để Việt Nam trở thành địa bàn cho tội phạm xuyên quốc gia hoạt động.

Bộ Công an công bố thông tin điều tra vụ án liên quan đến 113 người nước ngoài

Khởi tố vụ án với hai tội danh

Theo thông tin từ Bộ Công an, vụ án triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến 113 người nước ngoài. Những người này mang quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự và tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đại biểu thông tin vụ án tội phạm xuyên quốc gia

Thông tin về quan điểm xử lý vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh lực lượng công an kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam.

“Quan điểm nhất quán của Bộ Công an là kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh; mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, Bộ khẳng định tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các hoạt động bất thường trên mạng

Bên cạnh thông tin về kết quả điều tra, Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến.

Bộ Công an lưu ý cần kiểm tra, đối chiếu thông tin kỹ lưỡng trước khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng

Người dân cần thận trọng trước những hoạt động có dấu hiệu bất thường, nhất là các lời mời gọi đầu tư, kinh doanh với mức lãi suất hoặc lợi nhuận cao bất thường.

Bộ Công an lưu ý cần kiểm tra, đối chiếu thông tin kỹ lưỡng trước khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng. Việc chủ động xác minh thông tin và nhận diện những dấu hiệu đáng ngờ sẽ góp phần hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.