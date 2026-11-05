CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thời sự

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia có 113 người nước ngoài

HOÀNG VIỆT, HOÀNG YẾN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Liên quan vụ án triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia với 113 người nước ngoài, Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về hai tội danh, trong đó có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra vụ án có những người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar. Đồng thời, cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để Việt Nam trở thành địa bàn cho tội phạm xuyên quốc gia hoạt động.

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia có 113 người nước ngoài - Ảnh 1.

Bộ Công an công bố thông tin điều tra vụ án liên quan đến 113 người nước ngoài

Khởi tố vụ án với hai tội danh

Theo thông tin từ Bộ Công an, vụ án triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến 113 người nước ngoài. Những người này mang quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự và tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia có 113 người nước ngoài - Ảnh 2.
Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia có 113 người nước ngoài - Ảnh 3.

Đại biểu thông tin vụ án tội phạm xuyên quốc gia

Thông tin về quan điểm xử lý vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh lực lượng công an kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam.

“Quan điểm nhất quán của Bộ Công an là kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh; mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, Bộ khẳng định tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các hoạt động bất thường trên mạng

Bên cạnh thông tin về kết quả điều tra, Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến.

Bộ Công an khởi tố vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia có 113 người nước ngoài - Ảnh 4.

Bộ Công an lưu ý cần kiểm tra, đối chiếu thông tin kỹ lưỡng trước khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng

Người dân cần thận trọng trước những hoạt động có dấu hiệu bất thường, nhất là các lời mời gọi đầu tư, kinh doanh với mức lãi suất hoặc lợi nhuận cao bất thường.

Bộ Công an lưu ý cần kiểm tra, đối chiếu thông tin kỹ lưỡng trước khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên không gian mạng. Việc chủ động xác minh thông tin và nhận diện những dấu hiệu đáng ngờ sẽ góp phần hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo chứng khoán LB-Pro hơn 100 tỷ đồng

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo chứng khoán LB-Pro hơn 100 tỷ đồng

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại thành phố Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.

Công an TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng làm rõ vụ nam thanh niên dùng gậy đập phá ô-tô

Công an TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng làm rõ vụ nam thanh niên dùng gậy đập phá ô-tô

Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên có hành vi chửi bới, dùng gậy gỗ liên tục đập phá ô-tô đang lưu thông trên đường, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

Câu view kiếm tiền bất chấp pháp luật, chủ tài khoản “Thanh Thật Thà” vướng vòng lao lý

Xã hội 08:13 05/11/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Minh Thanh (chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Sau thất bại bầu cử, Tổng thống Trump sẽ hành động quyết liệt hơn trên trường quốc quốc tế?

Sau thất bại bầu cử, Tổng thống Trump sẽ hành động quyết liệt hơn trên trường quốc quốc tế?

Thế giới 20:26 04/11/2026

Thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi cách ông Donald Trump triển khai chính sách đối ngoại, trong bối cảnh nhiều nước lo ngại Washington sẽ có những động thái khó lường hơn trên trường quốc tế.

Dự trữ nhu yếu phẩm: Các quốc gia đang đề phòng điều gì?

Dự trữ nhu yếu phẩm: Các quốc gia đang đề phòng điều gì?

Thế giới 12:36 05/11/2026

(HTV) - Năm 2026, nhiều chính phủ tiếp tục khuyến nghị người dân dự trữ nhu yếu phẩm. Không chỉ xuất phát từ lo ngại xung đột, các chính sách này còn nhằm giảm tác động dây chuyền của thiên tai, sự cố hạ tầng và gián đoạn nguồn cung.

Nhẫn thông minh Brainkey gây sốt tại Hội nghị Internet 2026

Thế giới 21:27 04/11/2026

(HTV) - Tại Hội nghị Internet Thế giới 2026, chiếc nhẫn thông minh Brainkey thu hút sự chú ý nhờ khả năng giảm nguy cơ té ngã và cải thiện giấc ngủ.

Xem thêm