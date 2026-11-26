Tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, không gian trưng bày tái hiện hành trình phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam, từ dấu mốc thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 28/11/1996 đến những bước tiến về thể chế, công nghệ và hội nhập.

Không gian triển lãm với chủ đề "Vững tầm vóc mới", thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam

Ngành chứng khoán Việt Nam qua ba thập kỷ

Ngày 26/11, Không gian triển lãm và quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa đón khách tham quan tại Trung tâm Hội nghị VinPalace Cổ Loa, Hà Nội. Đó là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026).

Với chủ đề "Vững tầm vóc mới", triển lãm giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành, bắt đầu từ việc Chính phủ ban hành Nghị định số 75/CP ngày 28/11/1996 về thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các gian trưng bày của doanh nghiệp tại triển lãm, giới thiệu hình ảnh và hoạt động của các đơn vị tham gia thị trường chứng khoán

Trải qua ba thập kỷ, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước phát triển về quy mô và chất lượng, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và các nội dung trưng bày, triển lãm giới thiệu những kết quả trong hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm cũng như nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát thị trường.

Sản phẩm và tài liệu giới thiệu của An Phát tại triển lãm, thể hiện hoạt động quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp

Bên cạnh không gian giới thiệu thành tựu chung của ngành, triển lãm còn quy tụ các thành viên thị trường và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó có các gian trưng bày của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities), Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group) cùng nhiều đơn vị khác.

Ngành chứng khoán Việt Nam thúc đẩy kết nối

Không gian triển lãm được tổ chức trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với những kết quả tích cực trong hoàn thiện thể chế, cải cách, hiện đại hóa và nâng hạng thị trường.

Thông qua hoạt động trưng bày và quảng bá, các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu hình ảnh, sản phẩm và tiềm năng phát triển, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với đại diện các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức quốc tế.

Đại diện một đơn vị tham gia giới thiệu thông tin tại triển lãm, trong khuôn khổ hoạt động quảng bá và kết nối doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kỳ vọng hoạt động này sẽ tăng cường sự hiểu biết và quan tâm của cộng đồng đầu tư quốc tế đối với thị trường Việt Nam, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn.

Cùng với triển lãm, trong hai ngày 26 và 27/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Bàn tròn thường niên về Quản trị công ty khu vực châu Á năm 2026. Hội nghị tập trung trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách và thúc đẩy áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty.

Khu vực trưng bày các dấu mốc phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam qua những giai đoạn, cùng các thông tin về quy mô thị trường

Không gian triển lãm mở cửa miễn phí từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 26/11 và từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 27/11. Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường 30 năm phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam, đồng thời giới thiệu định hướng xây dựng thị trường an toàn, minh bạch, hiệu quả và hội nhập quốc tế.