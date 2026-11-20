Anthropic mở phiên ở mức 111,5 USD, cao hơn 34% so với giá IPO khởi điểm là 83 USD. Cổ phiếu này có thời điểm đạt mức 115 USD, đạt giá trị vốn hóa thị trường khoảng 2 ngàn tỷ USD. Nhưng đà hưng phấn này giảm bớt vào cuối phiên, và đóng cửa ở mức 97,17 USD, tăng 17% so với giá IPO, đạt vốn hóa thị trường là 1300 tỷ USD.
Trong phiên, Anthropic huy động hơn 80 tỷ USD, vượt đợt IPO của SpaceX hồi tháng 6 để trở thành đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, kết thúc ngày giao dịch, Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều giảm ít nhất 2%. Trong đó, chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp và đang trên đà ghi nhận mức sụt giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Đà giảm này xuất phát từ nghi ngờ về các khoản đầu tư vào xây dựng hạ tầng A.I. và gần đây là bê bối ở Nvidia.
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