Anthropic mở phiên ở mức 111,5 USD, cao hơn 34% so với giá IPO khởi điểm là 83 USD. Cổ phiếu này có thời điểm đạt mức 115 USD, đạt giá trị vốn hóa thị trường khoảng 2 ngàn tỷ USD. Nhưng đà hưng phấn này giảm bớt vào cuối phiên, và đóng cửa ở mức 97,17 USD, tăng 17% so với giá IPO, đạt vốn hóa thị trường là 1300 tỷ USD.

Nghi thức rung chuông đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Anthropic (mã: ANT) trên sàn chứng khoán Nasdaq

Trong phiên, Anthropic huy động hơn 80 tỷ USD, vượt đợt IPO của SpaceX hồi tháng 6 để trở thành đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay.

Không khí giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) trong ngày chứng khoán Mỹ ghi nhận đợt IPO quy mô lớn nhất lịch sử

Tuy nhiên, kết thúc ngày giao dịch, Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều giảm ít nhất 2%. Trong đó, chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp và đang trên đà ghi nhận mức sụt giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 4/2025. Đà giảm này xuất phát từ nghi ngờ về các khoản đầu tư vào xây dựng hạ tầng A.I. và gần đây là bê bối ở Nvidia.