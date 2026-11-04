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Thời sự

Tri ân 80 năm cống hiến của Đảng viên lão thành Lê Ngọc Ánh

MỸ LINH, THIỆN TÙNG
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(HTV) - Đồng chí Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, đã đến thăm và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Ngọc Ánh tại nhà riêng. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ của đảng viên lão thành, người được kết nạp vào Đảng từ năm 1948.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh sinh năm 1929, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10/4/1948. Hiện đồng chí đang sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 2, Đảng bộ phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí MInh.

Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong phong trào phụ nữ Thành phố, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, Phó Ban Quyền lợi Đời sống Phụ nữ Thành phố. Đồng chí nghỉ hưu năm 1990 sau nhiều năm gắn bó và đóng góp cho xã hội.

Tri ân 80 năm cống hiến của đảng viên lão thành Lê Ngọc Ánh - Ảnh 1.

Buổi trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Ngọc Ánh tại nhà riêng

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của đồng chí Lê Ngọc Ánh đối với sự nghiệp cách mạng. Đây cũng là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình và Đảng bộ phường Cầu Kiệu.

Lan tỏa truyền thống tri ân những đảng viên lão thành

Tại buổi trao Huy hiệu, đồng chí Lê Quốc Phong đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đồng chí Lê Ngọc Ánh và gia đình; đồng thời gửi lời chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, sống vui bên người thân.

Tri ân 80 năm cống hiến của đảng viên lão thành Lê Ngọc Ánh - Ảnh 2.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi sức khỏe đồng chí Lê Ngọc Ánh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Cầu Kiệu tiếp tục quan tâm, thường xuyên thăm hỏi và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng chí Lê Ngọc Ánh. Qua đó, thể hiện sự trân trọng, tri ân đối với những đảng viên lão thành đã dành nhiều năm cống hiến cho Đảng và cách mạng.

Việc trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ ghi nhận chặng đường hoạt động cách mạng của một đảng viên lão thành mà còn góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến đến các thế hệ đảng viên hôm nay và mai sau.


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