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Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Nga

NGỌC QUÍ, HOÀN THIỆN, KIM NGỌC
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(HTV) - UBND phường Bàn Cờ (TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Thanh Nga (tức NSƯT Nguyễn Thị Nga). Đại diện gia đình là ông Phạm Duy Hà Linh đã trực tiếp đón nhận phần thưởng thiêng liêng này.

UBND phường Bàn Cờ (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Nguyễn Thị Nga, tức cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga. Do đó, buổi lễ mang ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận chính thức của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh của người nghệ sĩ cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Thanh Nga cho đại diện gia đình

Tại buổi lễ trang trọng, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh cùng UBND phường Bàn Cờ đã trực tiếp thực hiện nghi thức trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đến ông Phạm Duy Hà Linh, con trai của liệt sĩ Nguyễn Thị Nga. Đồng thời, sự kiện này trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn và là niềm tự hào đối với thân nhân gia đình cố nghệ sĩ.

Tôn vinh liệt sĩ Thanh Nga: Trao Bằng Tổ quốc ghi công tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ công bố Quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” liệt sĩ Nguyễn Thị Nga (NSƯT Thanh Nga) tại phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh

Theo hồ sơ tôn vinh được công bố chính thức tại buổi lễ, liệt sĩ có họ tên khai sinh là Nguyễn Thị Nga (bí danh hoạt động nghệ thuật là Thanh Nga), sinh năm 1942 tại tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, bà nguyên là nghệ sĩ công tác tại Đoàn Cải lương Thanh Minh và đã hy sinh vào ngày 26/11/1978.

Tôn vinh liệt sĩ Thanh Nga: Trao Bằng Tổ quốc ghi công tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Bàn Cờ cùng ông Phạm Duy Hà Linh (con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga, ngoài cùng bên trái) nghiêng mình tưởng niệm trước Bằng “Tổ quốc ghi công”

Dấu ấn cống hiến và sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Thị Nga

Liệt sĩ Nguyễn Thị Nga (bí danh Thanh Nga) sinh năm 1942 tại tỉnh Tây Ninh và gắn bó sự nghiệp với Đoàn Cải lương Thanh Minh. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, bà luôn phát huy tài năng, tâm huyết cùng tinh thần trách nhiệm cao của một người nghệ sĩ cách mạng.

Tôn vinh liệt sĩ Thanh Nga: Trao Bằng Tổ quốc ghi công tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Bàn Cờ (TP. Hồ Chí Minh) cùng đại diện các ban, ngành tham dự buổi lễ

Mặc dù nhiều lần bị các đối tượng phản động đe dọa, uy hiếp và yêu cầu ngừng biểu diễn, nghệ sĩ Thanh Nga vẫn kiên quyết bám trụ sân khấu. Vì vậy, bà tiếp tục tham gia biểu diễn nghệ thuật để phục vụ các nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, vào ngày 26/11/1978, NSƯT Thanh Nga đã bị các đối tượng phản động sát hại và anh dũng hy sinh.

Qua đó, buổi lễ tại phường Bàn Cờ (TP. Hồ Chí Minh) không chỉ mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với thân nhân gia đình cố nghệ sĩ Thanh Nga, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa bản lĩnh kiên trung của thế hệ nghệ sĩ chiến sĩ đến công chúng hôm nay.

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