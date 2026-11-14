TP. Hồ Chí Minh và Malaysia thúc đẩy hợp tác tài chính, Halal và năng lượng

Chiều qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ đã tiếp ông Jamal Sharifuddin Johan, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, đến chào ra mắt.

Buổi tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam đến chào ra mắt lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan cho biết đây là lần đầu tiên ông đến thăm Thành phố. Theo Đại sứ, các nhà đầu tư Malaysia hiện rất quan tâm đến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP. Hồ Chí Minh và sẵn sàng tham gia vào lĩnh vực giàu tiềm năng này.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ tiếp Đại sứ Malaysia

Bên cạnh hợp tác tài chính, Đại sứ Malaysia nhận định lĩnh vực Halal giữa hai bên còn nhiều dư địa phát triển. Ông đề nghị doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy các bước hợp tác mới, khai thác hiệu quả hơn những cơ hội trong ngành công nghiệp này. Hợp tác phát triển năng lượng, hướng tới tương lai bền vững, cũng được xác định là một lĩnh vực quan trọng.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư Malaysia

Đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Malaysia, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết tài chính Hồi giáo sẽ là một trong những sản phẩm được phát triển tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh. Thành phố hoan nghênh các nhà đầu tư Malaysia tham gia lĩnh vực này.

Hợp tác trong lĩnh vực Halal được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa Malaysia và TP. Hồ Chí Minh, được thể hiện qua những kết quả hợp tác trong công nghiệp, thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và du lịch.

TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tiếp tục thu hút doanh nghiệp Malaysia mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh

Thành phố mong muốn tiếp tục là điểm đến được doanh nghiệp Malaysia ưu tiên lựa chọn, qua đó mở rộng các cơ hội hợp tác và đầu tư. Hiện các doanh nghiệp Malaysia đang hoạt động hiệu quả tại Thành phố với tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD.