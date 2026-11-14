CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh và Malaysia thúc đẩy hợp tác tài chính, Halal và năng lượng

TRẦN HÙNG, HỒ ĐỨC, ĐỨC PHONG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Tại buổi tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam đến chào ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ khẳng định Thành phố hoan nghênh các nhà đầu tư Malaysia tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đồng thời kỳ vọng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính Hồi giáo, công nghiệp Halal và năng lượng.

Chiều qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ đã tiếp ông Jamal Sharifuddin Johan, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, đến chào ra mắt.

TP. Hồ Chí Minh và Malaysia thúc đẩy hợp tác tài chính, Halal và năng lượng - Ảnh 1.

Buổi tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam đến chào ra mắt lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ Jamal Sharifuddin Johan cho biết đây là lần đầu tiên ông đến thăm Thành phố. Theo Đại sứ, các nhà đầu tư Malaysia hiện rất quan tâm đến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP. Hồ Chí Minh và sẵn sàng tham gia vào lĩnh vực giàu tiềm năng này.

TP. Hồ Chí Minh và Malaysia thúc đẩy hợp tác tài chính, Halal và năng lượng - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ tiếp Đại sứ Malaysia

Bên cạnh hợp tác tài chính, Đại sứ Malaysia nhận định lĩnh vực Halal giữa hai bên còn nhiều dư địa phát triển. Ông đề nghị doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy các bước hợp tác mới, khai thác hiệu quả hơn những cơ hội trong ngành công nghiệp này. Hợp tác phát triển năng lượng, hướng tới tương lai bền vững, cũng được xác định là một lĩnh vực quan trọng.

TP. Hồ Chí Minh và Malaysia thúc đẩy hợp tác tài chính, Halal và năng lượng - Ảnh 3.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư Malaysia

Đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Malaysia, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ cho biết tài chính Hồi giáo sẽ là một trong những sản phẩm được phát triển tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh. Thành phố hoan nghênh các nhà đầu tư Malaysia tham gia lĩnh vực này.

TP. Hồ Chí Minh và Malaysia thúc đẩy hợp tác tài chính, Halal và năng lượng - Ảnh 4.

Hợp tác trong lĩnh vực Halal được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa Malaysia và TP. Hồ Chí Minh, được thể hiện qua những kết quả hợp tác trong công nghiệp, thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và du lịch.

TP. Hồ Chí Minh và Malaysia thúc đẩy hợp tác tài chính, Halal và năng lượng - Ảnh 5.

TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng tiếp tục thu hút doanh nghiệp Malaysia mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh

Thành phố mong muốn tiếp tục là điểm đến được doanh nghiệp Malaysia ưu tiên lựa chọn, qua đó mở rộng các cơ hội hợp tác và đầu tư. Hiện các doanh nghiệp Malaysia đang hoạt động hiệu quả tại Thành phố với tổng vốn đầu tư lên đến hàng tỷ USD.

Tin liên quan

Cà Mau: khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá trên 5 tỷ đồng | 60 Giây Sáng ngày 14/11/2026

Cà Mau: khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trị giá trên 5 tỷ đồng | 60 Giây Sáng ngày 14/11/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 14/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Sáng 14/11, tại Nghệ An, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

TP.HCM dự thảo 12 giá trị cốt lõi định hình con người trong thời đại mới

TP.HCM dự thảo 12 giá trị cốt lõi định hình con người trong thời đại mới

Văn hóa - Giải trí 12:06 13/11/2026

HTV đăng tải toàn văn dự thảo (lần 4) về báo cáo thuyết minh cơ sở lý luận, thực tiễn và luận giải nội hàm ‘Hệ giá trị con người TP.HCM trong thời đại mới’ của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, nhằm tiếp tục ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân trước khi hoàn thiện dự thảo.

Trực tiếp: Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026

Trực tiếp: Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026

Văn hóa - Giải trí 14:02 13/11/2026

(HTV) - 19 giờ hôm nay (13/11), Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV3 và các nền tảng số của HTV. Song song đó, người dân còn có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người trong vụ án Hiệp đen

Khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều người trong vụ án Hiệp đen

Xã hội 21:30 13/11/2026

Công an TP.HCM khởi tố diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng nhiều cá nhân liên quan trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Hiệp đen. Các bị can bị xác định liên quan đến việc sản xuất, tham gia diễn xuất và phát tán phim ca nhạc “Huy Bến xe”, có nhiều nội dung cổ súy bạo lực, hoạt động giang hồ mạng.

Cập nhật xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau 5 tuần bình chọn

Cập nhật xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau 5 tuần bình chọn

Văn hóa - Giải trí 17:54 13/11/2026

(HTV) - Bảng xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau tuần 5 ghi nhận hàng loạt cú lội ngược dòng ngoạn mục ở 14 hạng mục. Đáng chú ý, Ái Phương, Võ Điền Gia Huy và chương trình Running Man 2026 đồng loạt vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu.

Xem thêm