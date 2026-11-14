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Thời sự

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Sáng 14/11, tại Nghệ An, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Cùng tham dự có đồng chí Đặng Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - Ảnh 2.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên – nơi lưu giữ những dấu tích gắn liền với quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Người.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người – lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định sự nghiệp vĩ đại và tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Trước anh linh của Người, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu nguyện mãi mãi học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng hạnh phúc.

Nguồn: Báo Chính phủ


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