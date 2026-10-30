Ứng dụng công nghệ được triển khai

Tại Trường THCS Đông Hòa, việc ứng dụng công nghệ được giáo viên triển khai trong nhiều tiết học. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo phương pháp truyền thống, giáo viên kết hợp học liệu trực tuyến, hình ảnh và các hoạt động tương tác, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, thảo luận và giải quyết nhiệm vụ học tập. Nhà trường cũng chú trọng tạo điều kiện để giáo viên nâng cao năng lực số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo phương pháp truyền thống, giáo viên kết hợp học liệu trực tuyến, hình ảnh và các hoạt động tương tác, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, thảo luận và giải quyết nhiệm vụ học tập

Cô Lâm Nguyễn Ngọc Trâm - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hòa, phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Nhà trường cũng đã thực hiện các biện pháp chuyển đổi số, sử dụng điểm danh thông minh, học bạ số và các phần mềm ứng dụng trong công tác dạy và học".

Nhà trường áp dụng công nghệ trong việc giảng dạy trực tiếp

Cô Nguyễn Thị Thảo - Giáo viên Trường THCS Đông Hòa, phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Ứng dụng công nghệ giúp tôi soạn bài giảng được nhanh hơn, ứng dụng công nghệ LMS cũng giúp học sinh có nhiều hình thức kiểm tra đánh giá hơn".

Chủ động đổi mới ở các cấp học

Ở bậc tiểu học, việc ứng dụng công nghệ càng đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo của giáo viên. Tại Trường Tiểu học Đông Hòa B, các bài giảng được thiết kế với hình ảnh trực quan, nội dung tương tác phù hợp lứa tuổi, giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức, tăng hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp. Ngoài ra, giáo viên còn chú trọng trang bị kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn, nhận biết và chọn lọc thông tin.

Các bài giảng được thiết kế với hình ảnh trực quan, nội dung tương tác phù hợp lứa tuổi, giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức, tăng hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp

Ứng dụng nội dung số giúp các bạn hứng thú hơn với việc học

Em Lương Khánh Vy - Học sinh Trường Tiểu học Đông Hòa B, phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho bày tỏ: "Chúng em tiếp thu được bài học một cách dễ dàng và hiệu quả hơn, thông qua đó chúng em dần biết cách sử dụng và ứng dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày".

Thực tế tại các trường học ở phường Đông Hòa cho thấy, giáo viên đang từng bước thích ứng với yêu cầu giáo dục số bằng việc chủ động học hỏi, đổi mới phương pháp và nâng cao kỹ năng công nghệ. Đây là yếu tố quan trọng để chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở trang thiết bị, mà thực sự tạo chuyển biến về chất lượng dạy và học.



