CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Giáo dục

Giáo viên chủ động nâng cao chất lượng dạy và học nhờ chuyển đổi số

MINH HẢI, TẤN PHUM, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Chuyển đổi số trong giáo dục đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ giáo viên, không chỉ về kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn ở phương pháp tổ chức giảng dạy. Tại phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh, nhiều trường đã chủ động ứng dụng học liệu số, bài giảng điện tử và các công cụ tương tác.

Ứng dụng công nghệ được triển khai

Tại Trường THCS Đông Hòa, việc ứng dụng công nghệ được giáo viên triển khai trong nhiều tiết học. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo phương pháp truyền thống, giáo viên kết hợp học liệu trực tuyến, hình ảnh và các hoạt động tương tác, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, thảo luận và giải quyết nhiệm vụ học tập. Nhà trường cũng chú trọng tạo điều kiện để giáo viên nâng cao năng lực số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đổi mới phương pháp giảng dạy trong kỷ nguyên số - Ảnh 1.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức theo phương pháp truyền thống, giáo viên kết hợp học liệu trực tuyến, hình ảnh và các hoạt động tương tác, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, thảo luận và giải quyết nhiệm vụ học tập

Cô Lâm Nguyễn Ngọc Trâm - Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hòa, phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Nhà trường cũng đã thực hiện các biện pháp chuyển đổi số, sử dụng điểm danh thông minh, học bạ số và các phần mềm ứng dụng trong công tác dạy và học".

Đổi mới phương pháp giảng dạy trong kỷ nguyên số - Ảnh 2.

Nhà trường áp dụng công nghệ trong việc giảng dạy trực tiếp

Cô Nguyễn Thị Thảo - Giáo viên Trường THCS Đông Hòa, phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Ứng dụng công nghệ giúp tôi soạn bài giảng được nhanh hơn, ứng dụng công nghệ LMS cũng giúp học sinh có nhiều hình thức kiểm tra đánh giá hơn". 

Chủ động đổi mới ở các cấp học 

Ở bậc tiểu học, việc ứng dụng công nghệ càng đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo của giáo viên. Tại Trường Tiểu học Đông Hòa B, các bài giảng được thiết kế với hình ảnh trực quan, nội dung tương tác phù hợp lứa tuổi, giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức, tăng hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp. Ngoài ra, giáo viên còn chú trọng trang bị kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn, nhận biết và chọn lọc thông tin.

Đổi mới phương pháp giảng dạy trong kỷ nguyên số - Ảnh 3.

Các bài giảng được thiết kế với hình ảnh trực quan, nội dung tương tác phù hợp lứa tuổi, giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức, tăng hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp

Đổi mới phương pháp giảng dạy trong kỷ nguyên số - Ảnh 4.

Ứng dụng nội dung số giúp các bạn hứng thú hơn với việc học

Em Lương Khánh Vy - Học sinh Trường Tiểu học Đông Hòa B, phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho bày tỏ: "Chúng em tiếp thu được bài học một cách dễ dàng và hiệu quả hơn, thông qua đó chúng em dần biết cách sử dụng và ứng dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày".

Thực tế tại các trường học ở phường Đông Hòa cho thấy, giáo viên đang từng bước thích ứng với yêu cầu giáo dục số bằng việc chủ động học hỏi, đổi mới phương pháp và nâng cao kỹ năng công nghệ. Đây là yếu tố quan trọng để chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở trang thiết bị, mà thực sự tạo chuyển biến về chất lượng dạy và học.


Tin liên quan

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giáo dục

(HTV) - Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục quy tụ 70 gian hàng, giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên số.

Đào tạo nhân lực công nghệ mới nổi: TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh kết nối ba nhà

Đào tạo nhân lực công nghệ mới nổi: TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh kết nối ba nhà

(HTV) - Đào tạo nhân lực công nghệ mới nổi theo mô hình kết nối ba nhà là trọng tâm Diễn đàn hợp tác do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng khắt khe của thị trường.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Bánh bao, cơm tấm miễn phí | HTV Thành phố không ngủ

Bánh bao, cơm tấm miễn phí | HTV Thành phố không ngủ

Show nổi bật 17:00 29/10/2026

"HTV Thành phố không ngủ" tiếp tục lan tỏa câu chuyện đẹp về tình người giữa lòng TP. Hồ Chí Minh. Từ những ổ bánh mì miễn phí, mô hình sẻ chia nay có thêm bánh bao và cơm tấm dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường khuyến khích sử dụng giao thông công cộng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường khuyến khích sử dụng giao thông công cộng

Đời sống 19:11 29/10/2026

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông và xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Ngày 29/10 tìm kiếm thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 29/10 tìm kiếm thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thời sự 19:11 29/10/2026

(HTV) - Ngày 29/10, lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 23/6, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây đã lên đến 862.

Dự báo thời tiết ngày 30/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 20:00 29/10/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 30/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm