TP. Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn

Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Hồng Lam cùng đồng bọn đã thiết lập một "hệ sinh thái" doanh nghiệp khép kín gồm: Công ty CP Thương mại Nông nghiệp Vàng, Công ty CP Công nghệ Nông Nghiệp Polaris và Công ty TNHH MTV Anfer Việt Nam. Lợi dụng tư cách pháp nhân này, nhóm đối tượng tiến hành nhập khẩu phân bón giá rẻ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào... rồi tập kết tại một nhà kho luôn đóng kín cửa nằm trong Khu công nghiệp Sóng Thần 1.

Đánh sập đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn, Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ 11 đối tượng "hô biến" phân bón kém chất lượng thành hàng ngoại nhập, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Để "hô biến" hàng giá rẻ thành phân bón cao cấp, nhóm này đã móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh của Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì nhái nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của nước ngoài. Phân bón sau đó được sang chiết, đóng gói thủ công thành hơn 20 nhãn hiệu ngoại nhập đắt tiền như Magnesium Sulphate (xuất xứ Ấn Độ) hay Kali Sulphate, Organic (xuất xứ Bỉ). Thành phẩm giả được chúng đưa lên các hội nhóm mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok, Telegram để tiêu thụ mạnh tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Để tránh bị lộ, nhóm này hoạt động từ năm 2025 và chỉ sử dụng người nhà, người thân tín vào các khâu sản xuất.

Hàng loạt vỏ bao bì nhái nhãn hiệu phân bón ngoại nhập chuẩn bị được dùng để đóng gói hàng giả

Đến ngày 29/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành phá án, ập vào khám xét khẩn cấp các địa điểm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 98.609 bao phân bón (tổng khối lượng 2.157 tấn, trong đó có 4.469 bao đã được đóng gói thành hàng giả). Hàng loạt phương tiện sản xuất như máy ép nhiệt, máy may, máy in date, cùng hơn 124.000 vỏ bao bì giả mạo và 25 thùng tài liệu cũng bị thu giữ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 11 đối tượng (gồm Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Hiện tại, công an đã thu hồi được số lượng lớn bao phân bón giả đã phân phối tại TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long và đang tiếp tục truy xét các cá nhân giúp sức, tiêu thụ.