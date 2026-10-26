Công an TP. Hồ Chí Minh nhanh chóng làm rõ vụ nam thanh niên dùng gậy đập phá ô-tô

Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Huỳnh Lương Lộc tại cơ quan công an

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 25 phút ngày 18/10/2026 trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc. Thời điểm trên, anh L.T.H (sinh năm 1992, cư trú tại xã Đông Thạnh) điều khiển xe ô-tô lưu thông trên đường Quách Điêu, hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc. Khi đến trước địa chỉ D13/40 đường Quách Điêu, một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện không gắn biển số bất ngờ chạy lên phía trước đầu ô-tô , sau đó để xe đạp điện ngã xuống đường. Tiếp đó, nam thanh niên tiến đến ô-tô của anh H, liên tục chửi bới, sử dụng gậy gỗ đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái của xe. Sau khi thực hiện hành vi trên, nam thanh niên rời khỏi hiện trường theo hướng đường Thới Hòa.

Từ thông tin trên không gian mạng, kết hợp công tác xác minh, truy xét, lực lượng Công an đã xác định và đưa đối tượng có liên quan đến vụ việc là Huỳnh Lương Lộc (sinh năm 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) về trụ sở để điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ việc cho thấy tinh thần chủ động, kịp thời của Công an TP. Hồ Chí Minh trong công tác nắm tình hình, phát hiện thông tin liên quan đến an ninh, trật tự trên không gian mạng; đồng thời thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an Thành phố và trách nhiệm của Công an cơ sở trong tiếp nhận, xác minh, xử lý các vụ việc phát sinh, không để hành vi vi phạm pháp luật bị bỏ lọt, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân.

Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc đập phá tài sản của người khác để giải quyết mâu thuẫn. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Nguồn: Công an TP. Hồ Chí MInh



