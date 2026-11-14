TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy phát triển công nghệ sinh học, hướng đến mục tiêu Net Zero

Trong định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghệ tiềm năng, UBND TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng Đề án Chương trình phát triển công nghệ chiến lược, tập trung vào lĩnh vực công nghệ sinh học. Đây cũng là lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm đầu tư và phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Các giải pháp công nghệ sinh học mở ra hướng tiếp cận mới trong phát triển bền vững

Tại cuộc thi Net Zero Challenge 2026, vượt qua hơn 1.000 đơn đăng ký đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong 9 đội thi lọt vào vòng chung kết có 4 đội ứng dụng công nghệ sinh học để giải quyết các thách thức về môi trường và phát triển bền vững.

Net Zero Challenge 2026 thu hút hơn 1.000 đơn đăng ký từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ

Nổi bật, Công ty TNHH Kỹ thuật Gas Phúc Sang Minh (PSE) là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất giành 1 trong 3 giải thưởng cao nhất tại cuộc thi, ở hạng mục "Kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải".

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ về dự án chuyển hóa phụ phẩm thành năng lượng sạch

Ông Vũ Văn Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Kỹ thuật Gas Phúc Sang Minh, cho biết dự án tham gia cuộc thi hướng đến chuyển hóa phụ phẩm biogas từ các trang trại, nhà máy giấy và bãi rác thành năng lượng sạch Bio-CNG, cung cấp cho các nhà máy trong khu công nghiệp. Sự hỗ trợ từ Touchstone, các đơn vị tổ chức và nhà đầu tư không chỉ mang lại giải thưởng mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp đưa giải pháp chuyển đổi chất thải thành nhiên liệu bền vững vào ứng dụng thực tế tại Việt Nam.

Các đội thi giới thiệu những giải pháp công nghệ hướng đến mục tiêu giảm phát thải

Bên cạnh lĩnh vực xử lý chất thải, các giải pháp công nghệ sinh học còn tập trung vào chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp thành vật liệu lưu trữ carbon, ứng dụng vi sinh nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tối ưu hiệu quả sử dụng phân bón và nâng cao năng suất cây trồng.

Các đội thi như Recoal, String Bio, Living Roots… cho thấy tiềm năng kết nối giữa nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ với hoạt động đầu tư và thương mại hóa tại Việt Nam.

Công nghệ sinh học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ xử lý chất thải đến nông nghiệp bền vững

Ở hạng mục "Hệ thống lương thực và nông nghiệp bền vững", ông Vinod Kumar, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty String Bio (Ấn Độ), đánh giá giải thưởng là sự ghi nhận có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp khởi nghiệp và nền tảng công nghệ. Ông bày tỏ mong muốn đóng góp những giải pháp tạo tác động thiết thực, bền vững cho người nông dân Việt Nam.

Để hiện thực hóa tiềm năng của lĩnh vực công nghệ sinh học, TP. Hồ Chí Minh dự kiến cụ thể hóa các định hướng phát triển thành chính sách và nhiệm vụ trên 5 trụ cột: thể chế, đầu tư - tài chính, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng và thương mại hóa.

Đại diện các doanh nghiệp quốc tế bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác tại TP. Hồ Chí Minh

Đại diện Công ty Recoal AG (Thụy Sĩ), đơn vị đoạt giải nhất hạng mục "Năng lượng tái tạo và trung hòa carbon", chị Sinh Nguyễn cho biết doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ từ Thành phố, các công ty và quỹ đầu tư. Dù nguồn phụ phẩm nông nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh không nhiều, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố được chú trọng phát triển. Do đó, doanh nghiệp mong muốn mở rộng hợp tác với Thành phố trong thời gian tới.

TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng thu hút thêm các dự án khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo từ quốc tế

Với cam kết đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ kỳ vọng các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, cùng các mô hình kinh doanh và nghiên cứu trên thế giới sẽ lựa chọn Việt Nam nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng làm nơi khởi nghiệp và phát triển.

Thành phố cũng kỳ vọng các dự án từ Net Zero Challenge 2026 sớm được hiện thực hóa tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng kết nối với Singapore và khu vực. Qua đó, thúc đẩy ứng dụng các giải pháp công nghệ vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế xanh và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.



