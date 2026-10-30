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Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với Bắc Âu, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững

ĐÀ GIANG, MINH KHÔI, KIM NGỌC
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(HTV) - Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đề xuất các định hướng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy mô hình tăng trưởng thông minh, xanh và bền vững, đồng thời tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA.

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026 với chủ đề “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu” đã diễn ra, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp Bắc Âu.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với Bắc Âu, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững - Ảnh 1.

Quang cảnh lễ khai mạc "Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026" với chủ đề “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu"

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác, kết nối toàn cầu

Sau giai đoạn tái cấu trúc và mở rộng không gian phát triển, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung phát huy lợi thế trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, logistics và kinh tế biển. Qua đó, thành phố từng bước định hình mô hình trung tâm kinh tế đa chức năng, tăng cường khả năng kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, thành phố không chỉ hướng đến mục tiêu tăng trưởng nhanh mà còn chú trọng chất lượng tăng trưởng, theo hướng thông minh, xanh và bền vững. Đây cũng là những giá trị mà cộng đồng doanh nghiệp Bắc Âu đang theo đuổi.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với Bắc Âu, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với Bắc Âu, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững - Ảnh 3.

TP. Hồ Chí Minh và Bắc Âu xác định có nhiều lĩnh vực có tiềm năng hợp tác phát triển 

Trên cơ sở đó, các lĩnh vực được xác định có nhiều tiềm năng hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Bắc Âu gồm năng lượng tái tạo, công nghệ giảm phát thải, hạ tầng cảng biển, logistics thông minh, nông sản chất lượng cao và công nghệ số. Một trong những động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do Châu Âu (EFTA), được ký kết ngày 18/10/2026. EFTA gồm 4 quốc gia: Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam, quan hệ hợp tác giữa hai bên thời gian qua có những bước chuyển dịch thông qua các chuyến thăm cấp cao. Việc ký kết hiệp định thương mại tự do được kỳ vọng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại và đầu tư, đặc biệt trong việc khai thác các cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Với nền tảng pháp lý từ FTA, doanh nghiệp hai bên có thêm cơ sở để thúc đẩy các dự án về hạ tầng xanh và công nghệ cao. Qua đó, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng thu hút thêm nguồn lực quốc tế chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xanh và bền vững trong thập kỷ tới.


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