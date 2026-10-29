Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP. Hồ Chí Minh, với các phiên chính được tổ chức tại Thiskyhall Sala, phường An Khánh. Diễn đàn quy tụ hơn 1.800 đại biểu đăng ký tham dự, cùng 250 diễn giả trong nước và quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Diễn đàn do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp cùng các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức. Đặc biệt, các hoạt động trọng tâm trong hai ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các mạng lưới hợp tác, đổi mới sáng tạo và đầu tư toàn cầu.

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2026 với chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu"

Trong bốn ngày, AEF 2026 có hơn 300 lượt chia sẻ và phát biểu, tham luận; 22 phiên thảo luận chuyên đề, chuyên sâu, cấp cao; và hơn 30 lượt trình diễn công nghệ cùng chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế. Điểm nhấn của diễn đàn là các phiên đối thoại cấp cao ngày 28/10, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, đại diện chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp, hướng đến chuyển những cơ hội hợp tác thành các chương trình, dự án và sáng kiến có khả năng triển khai trong thực tiễn.

AEF 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển dịch sâu sắc dưới tác động của biến động địa chính trị, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Dòng vốn đầu tư tìm kiếm những điểm đến mới, chuỗi cung ứng được tổ chức lại nhằm tăng khả năng thích ứng, trong khi trí tuệ nhân tạo (A.I.), công nghệ lượng tử và các công nghệ chiến lược đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và cạnh tranh.

Các đại diện, chuyên gia và diễn giả từ các tổ chức, tập đoàn trong nước và quốc tế tham gia phiên thảo luận

Cùng với sự dịch chuyển của các chuỗi giá trị, những trung tâm tăng trưởng mới đang hình thành tại châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh. Các siêu đô thị ngày càng giữ vai trò quan trọng trong kết nối dòng vốn, công nghệ, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, những chuyển dịch này cũng làm gia tăng cạnh tranh về nguồn lực, đặt ra yêu cầu xây dựng các cơ chế hợp tác hiệu quả hơn giữa chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các trung tâm kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu thông qua phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế. Với mạng lưới quan hệ đối ngoại và các khuôn khổ hợp tác kinh tế đã được thiết lập, Việt Nam có điều kiện tăng cường kết nối với những nguồn lực quan trọng về tài chính, công nghệ, tri thức và kinh nghiệm quản trị.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, không gian phát triển mới mở ra cơ hội kết nối các thế mạnh về công nghiệp, công nghệ cao, tài chính, thương mại, cảng biển và logistics. Việc phát huy hiệu quả những nguồn lực này không chỉ phục vụ tăng trưởng của thành phố mà còn góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, đầu tư và đổi mới sáng tạo khu vực.

Từ yêu cầu đó, AEF 2026 được định vị là “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, với chủ đề xuyên suốt “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Diễn đàn hướng đến tạo nền tảng đối thoại giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và giới nghiên cứu; thúc đẩy kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành những quan hệ đối tác mới.

Tinh thần hợp tác được đặt ở vị trí trung tâm bởi trong một nền kinh tế ngày càng liên kết chặt chẽ, không quốc gia, địa phương hay doanh nghiệp nào có thể tự mình giải quyết toàn bộ những thách thức về công nghệ, nguồn vốn, chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh. Khả năng kết nối, khai thác thế mạnh bổ trợ và cùng phát triển các giải pháp trở thành yếu tố quan trọng để hình thành những động lực tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chứng kiến Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà và Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler trao văn kiện hợp tác chiến lược giữa TP. Hồ Chí Minh và WEF

Thông qua AEF 2026, TP. Hồ Chí Minh mong muốn mở rộng vai trò từ điểm đến đầu tư, sản xuất và thương mại sang trung tâm kết nối các nguồn lực tăng trưởng mới, tăng cường hợp tác với những trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo trên thế giới.

AEF 2026 thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương, đại diện chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến thời điểm công bố thông cáo, Ban Tổ chức ghi nhận 1.800 đại biểu tham dự, trong đó có nhiều đoàn đại biểu quốc tế cấp cao.

Đáng chú ý, diễn đàn có 24 đoàn VIP quốc tế, gồm đại diện lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức. Một số khách mời tiêu biểu gồm ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành WEF; ông Arsenio M. Balisacan - Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines; Nữ Nam tước Rosalie Winterton - đại diện Vương quốc Anh; ông Saeed Bin Mubarak Al Hajeri - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE); ông Myo Myint Aung - Thị trưởng Yangon (Myanmar); và ông Khuong Sreng - Đô trưởng Phnom Penh (Campuchia).

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách mời quốc tế và lãnh đạo các tổ chức quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026

Diễn đàn còn ghi nhận sự tham gia của 10 đoàn đại diện các tổ chức quốc tế, gồm Liên Hợp Quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Mạng lưới các thành phố lãnh đạo về khí hậu (C40 Cities), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Cùng với đó là đại diện ngoại giao của 9 quốc gia gồm Áo, Colombia, Cuba, Phần Lan, Ấn Độ, Nicaragua, Philippines, Qatar và Vương quốc Anh. Đặc biệt, 7 trung tâm thuộc mạng lưới Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu của WEF đến từ Hàn Quốc, Kazakhstan, Pháp, Nam Phi, UAE, Malaysia và Đức tham gia diễn đàn, mở rộng cơ hội kết nối các sáng kiến về công nghệ, chính sách và đổi mới sáng tạo.

Ban Tổ chức cũng ghi nhận đăng ký của 160 đoàn từ các trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thế giới, cùng hơn 500 doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài.

Về nội dung chuyên môn, AEF 2026 quy tụ 250 diễn giả đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện cho nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, công nghệ, công nghiệp, logistics, phát triển đô thị, giáo dục và đổi mới sáng tạo. Sự tham gia của các chủ thể này tạo điều kiện để những vấn đề phát triển được xem xét từ nhiều góc độ, kết nối giữa hoạch định chính sách với nhu cầu đầu tư, sản xuất và ứng dụng công nghệ. Đây cũng là cơ sở để diễn đàn thúc đẩy các quan hệ đối tác có chiều sâu, hướng đến những kết quả hợp tác cụ thể sau sự kiện.

Nội dung AEF 2026 được xây dựng trên bốn trụ cột chiến lược, tập trung vào những vấn đề đang định hình năng lực cạnh tranh và các động lực tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Thay vì tiếp cận riêng lẻ từng lĩnh vực, bốn trụ cột được thiết kế có tính liên kết, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, hợp tác là phương thức xuyên suốt, còn công nghệ và các siêu đô thị là những không gian quan trọng để hình thành các cơ hội phát triển mới.

Trụ cột thứ nhất là vai trò của các siêu đô thị trong kết nối các cực tăng trưởng mới toàn cầu. Trong bối cảnh các dòng vốn, công nghệ và chuỗi giá trị đang dịch chuyển, siêu đô thị không chỉ là trung tâm dân cư và sản xuất mà còn giữ vai trò kết nối tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo và thị trường quốc tế. Các nội dung thảo luận tập trung vào kinh nghiệm phát triển những mô hình đô thị có khả năng thu hút nguồn lực, điều phối hệ sinh thái kinh tế và tăng cường liên kết khu vực. Đồng thời, diễn đàn xem xét vai trò của công nghệ, đặc biệt là AI, trong quản trị đô thị, phát triển hạ tầng thông minh và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, trọng tâm là phát huy lợi thế về tài chính, công nghiệp, cảng biển, logistics và công nghệ cao để tăng cường liên kết với các trung tâm kinh tế quốc tế, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trụ cột thứ hai là công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của AI, công nghệ lượng tử, sản xuất tiên tiến và các công nghệ chiến lược đang tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị.

Trụ cột này tập trung vào khả năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an toàn dữ liệu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học. Một vấn đề được đặt ra là làm thế nào để chuyển kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, giải pháp và giá trị kinh tế, qua đó nâng cao năng suất, mở rộng năng lực công nghệ nội sinh và tạo thêm cơ hội tham gia những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Trụ cột thứ ba là các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới, kết nối nguồn lực và hình thành quan hệ đối tác thực chất. Khi kinh tế toàn cầu ngày càng chịu tác động của những biến động khó dự báo, các mô hình hợp tác cần thích ứng với sự thay đổi của chuỗi cung ứng, công nghệ và dòng vốn đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đối thoại với ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Các cuộc thảo luận tập trung vào cơ chế phối hợp giữa chính phủ, chính quyền địa phương, tổ chức quốc tế, định chế tài chính và doanh nghiệp; đồng thời tìm kiếm những phương thức hợp tác mới trong phát triển hạ tầng, công nghệ, tài chính và chuyển đổi xanh. Trọng tâm không chỉ là mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn xác định những lĩnh vực có khả năng hợp tác, tháo gỡ rào cản và hình thành các chương trình, dự án hoặc sáng kiến chung có thể triển khai.

Trụ cột thứ tư là vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp đưa công nghệ vào sản xuất, tổ chức chuỗi cung ứng, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Vì vậy, năng lực đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng chuyển hóa những cơ hội phát triển thành tăng trưởng thực chất.

Trụ cột này tập trung vào giải pháp mở rộng khả năng tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường; nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, diễn đàn tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư, tổ chức tài chính, đối tác công nghệ và các mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế, hướng đến hình thành những cơ hội đầu tư và hợp tác cụ thể.

Xuyên suốt bốn trụ cột, AEF 2026 đặt trọng tâm vào khả năng chuyển đối thoại thành hành động, thông qua việc xác định nhu cầu hợp tác, kết nối đối tác, huy động nguồn lực và xây dựng các đầu mối phối hợp sau diễn đàn.

Trong bốn ngày, từ 26 đến 29/10, AEF 2026 triển khai chuỗi hoạt động theo tiến trình kết nối doanh nghiệp và dòng vốn đầu tư; thảo luận các động lực tăng trưởng mới; đối thoại chính sách cấp cao; công bố các nội dung hợp tác và mở rộng kết nối quốc tế.

Bên cạnh các phiên thảo luận, diễn đàn tổ chức nhiều không gian tương tác trực tiếp giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và các đơn vị phát triển công nghệ. Các hoạt động được thiết kế nhằm tạo cơ hội gặp gỡ đối tác, giới thiệu giải pháp, tìm kiếm nguồn vốn và thúc đẩy những quan hệ hợp tác có khả năng triển khai sau diễn đàn.

Diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 triển khai chuỗi hoạt động thảo luận chuyên đề, đối thoại cấp cao, trình diễn công nghệ và kết nối đầu tư quốc tế, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Bên cạnh các diễn đàn, chương trình tham quan thực địa, trải nghiệm văn hóa và khảo sát những khu công nghiệp, khu công nghệ tiêu biểu giúp đại biểu quốc tế tìm hiểu trực tiếp môi trường đầu tư, năng lực sản xuất, hệ sinh thái công nghệ và tiềm năng phát triển của TP. Hồ Chí Minh.

Với sự tham gia của đại diện chính phủ, tổ chức quốc tế, các trung tâm đổi mới sáng tạo, định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, AEF 2026 hướng đến xây dựng một không gian đối thoại và hợp tác có tính kết nối, gắn những xu hướng phát triển toàn cầu với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của diễn đàn không chỉ nằm ở quy mô đại biểu, số lượng phiên thảo luận hay sự hiện diện của các tổ chức quốc tế, mà còn ở khả năng kết nối những chủ thể đang nắm giữ các nguồn lực quan trọng đối với tăng trưởng, từ chính sách, tài chính, công nghệ đến năng lực sản xuất và thị trường.

Thông qua các phiên đối thoại cấp cao, thảo luận chuyên đề, công bố nội dung hợp tác và kết nối doanh nghiệp, AEF 2026 tạo điều kiện nhận diện những cơ hội đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển quan hệ đối tác và hình thành các sáng kiến hợp tác mới.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, diễn đàn là cơ hội giới thiệu định hướng phát triển, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn.

Trên nền tảng đó, AEF 2026 hướng đến lan tỏa thông điệp “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, trong đó kết nối không chỉ nhằm mở rộng quan hệ mà còn để cùng khai thác cơ hội, chia sẻ nguồn lực và tạo ra những giá trị phát triển mới.

Từ TP. Hồ Chí Minh, những cuộc đối thoại và kết nối tại diễn đàn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, tăng cường liên kết giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế và mở rộng cơ hội tham gia quá trình hình thành những cực tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu.