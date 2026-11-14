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TP. Hồ Chí Minh thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

HUỲNH GIAO, VIỆT NHẤT, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11), Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đến thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11), Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm các nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập, thể hiện sự trân trọng và tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ Mặt trận.

TP. Hồ Chí Minh thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đến thăm các nguyên lãnh đạo Mặt trận

Tại mỗi nơi đến, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các nguyên lãnh đạo Mặt trận; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những cống hiến và đóng góp của các thế hệ đi trước đối với quá trình xây dựng, phát triển công tác Mặt trận.

TP. Hồ Chí Minh thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo Thành phố thăm hỏi sức khỏe các nguyên lãnh đạo

Hoạt động thăm hỏi cũng là dịp để các thế hệ cán bộ Mặt trận gặp gỡ, chia sẻ và tiếp nối những kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần gìn giữ truyền thống đoàn kết, phát huy vai trò của Mặt trận trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TP. Hồ Chí Minh thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.
TP. Hồ Chí Minh thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 4.
TP. Hồ Chí Minh thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 5.
TP. Hồ Chí Minh thăm, tri ân các nguyên lãnh đạo Mặt trận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 6.

Đoàn công tác ghi nhận những ý kiến đóng góp cho công tác Mặt trận trong giai đoạn mới

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và những ý kiến đóng góp từ các nguyên lãnh đạo trong thời gian tới. Những kinh nghiệm thực tiễn của các thế hệ đi trước sẽ là nguồn tham khảo quý báu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

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