TP. Hồ Chí Minh tăng tốc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 10 tháng

Tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm là giai đoạn nước rút để thành phố hoàn thành các mục tiêu lớn, trong đó có tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2026

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11%. Đáng chú ý, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 19 tỷ USD, tăng gần 316% so với cùng kỳ.

Toàn cảnh khu công nghiệp công nghệ cao hiện đại tại TP. Hồ Chí Minh với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%

Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 118.280 tỷ đồng, tương đương 80,1% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 762.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, tương đương 75,4% mục tiêu 1 triệu tỷ đồng.

Để tạo thêm nguồn thu trong giai đoạn cuối năm, thành phố sẽ tập trung khai thác nguồn thu từ đất đai, đồng thời triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng cường hiệu quả quản lý thu ngân sách.

Đẩy nhanh giải ngân, tháo gỡ các dự án tồn đọng

Đánh giá kết quả thực hiện trong 10 tháng qua, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh kết quả hoàn thành các chỉ tiêu cả năm phụ thuộc rất lớn vào tiến độ thực hiện trong 2 tháng còn lại.

Góc nhìn trên cao các nhà xưởng quy mô lớn trong khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện thành phố còn khoảng 29.300 tỷ đồng vốn đầu tư công cần giải ngân. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát từng gói thầu, dự án để kịp thời điều chuyển vốn từ những dự án có tiến độ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Bên cạnh đầu tư công, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư tư nhân, đặc biệt là thống kê đầy đủ khối lượng đầu tư thực tế để phản ánh chính xác nguồn lực đóng góp cho tăng trưởng.

Các đại biểu và lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh

Đối với công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, trong giai đoạn hai, thành phố đã hoàn thành xử lý 361 trong tổng số 921 dự án. Từ nay đến cuối năm, lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục tháo gỡ 60% số dự án còn vướng mắc, 40% còn lại phải có định hướng xử lý cụ thể, tạo điều kiện đưa nguồn lực vào phát triển kinh tế.

Hoàn thiện chính sách, tạo động lực phát triển đô thị

Một nhiệm vụ quan trọng khác trong giai đoạn cuối năm là hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Phát triển đô thị. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành thận trọng trong quá trình xây dựng chính sách nhưng không cầu toàn, cần khẩn trương hoàn thiện đầy đủ các dự thảo nghị quyết để kịp trình HĐND thành phố xem xét, thông qua trong tháng 12.

Công nhân đang tích cực làm việc tại xưởng sửa chữa ô tô, thu ngân sách đạt 762.000 tỷ đồng

Với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tận dụng hiệu quả thời gian còn lại của năm 2026, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.



