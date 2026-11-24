TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

Nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân lao động tiếp tục tăng. Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và chuẩn bị quỹ đất, TP. Hồ Chí Minh đang tạo thêm điều kiện để thu hút doanh nghiệp, tập đoàn tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê.

Toàn cảnh công trường các dự án nhà ở xã hội và khu lưu trú công nhân đang được đẩy nhanh tiến độ thi công tại TP. Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng của người thu nhập thấp

Bảo tồn di sản, gìn giữ cội nguồn

Lịch sử của một vùng đất không chỉ được lưu giữ qua những trang tư liệu mà còn hiện diện trong những công trình, di tích và ký ức của các thế hệ. Gìn giữ những giá trị ấy cũng chính là gìn giữ sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại, để truyền thống được tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Các em học sinh chăm chú tìm hiểu thông tin tại bia di tích lịch sử, góp phần bồi đắp lòng tự hào dân tộc, gìn giữ giá trị cội nguồn và tiếp nối truyền thống trong đời sống hôm nay

Những người thầy bên ghế phụ

Tại đô thị phía đông TP. Hồ Chí Minh ngày càng có nhiều những con đường rộng mở, những cây cầu nối đôi bờ hoàn thành, gópphần khơi thông dòng chảy giao thông. Nhưng để dòng chảy ấy thông suốt, không chỉ cần có hạ tầng và kỹ thuật, mà còn cần ý thức và kỹ năng cầm lái của người tham gia giao thông.

Góp phần đặt nền tảng cho việc rèn nên kỹ năng và định hình văn hóa giao thông đó, không thể không nhắc đến những người thầy dạy lái xe- những người thầy chẳng mấy khi đứng trên bục giảng. Đây là câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị trong phần cuối chương trình Vươn khơi hôm nay.

Giảng viên dạy lái xe ngồi bên ghế phụ tận tình hướng dẫn học viên thực hành điều khiển phương tiện, góp phần rèn luyện kỹ năng cầm lái an toàn và định hình văn hóa giao thông tại khu vực đô thị phía đông TP. Hồ Chí Minh

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 24/11/2026