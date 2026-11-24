TP. Hồ Chí Minh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội
Nhu cầu nhà ở của người thu nhập thấp và công nhân lao động tiếp tục tăng. Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và chuẩn bị quỹ đất, TP. Hồ Chí Minh đang tạo thêm điều kiện để thu hút doanh nghiệp, tập đoàn tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội và nhà cho công nhân thuê.
Bảo tồn di sản, gìn giữ cội nguồn
Lịch sử của một vùng đất không chỉ được lưu giữ qua những trang tư liệu mà còn hiện diện trong những công trình, di tích và ký ức của các thế hệ. Gìn giữ những giá trị ấy cũng chính là gìn giữ sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại, để truyền thống được tiếp nối trong đời sống hôm nay.
Những người thầy bên ghế phụ
Tại đô thị phía đông TP. Hồ Chí Minh ngày càng có nhiều những con đường rộng mở, những cây cầu nối đôi bờ hoàn thành, gópphần khơi thông dòng chảy giao thông. Nhưng để dòng chảy ấy thông suốt, không chỉ cần có hạ tầng và kỹ thuật, mà còn cần ý thức và kỹ năng cầm lái của người tham gia giao thông.
Góp phần đặt nền tảng cho việc rèn nên kỹ năng và định hình văn hóa giao thông đó, không thể không nhắc đến những người thầy dạy lái xe- những người thầy chẳng mấy khi đứng trên bục giảng. Đây là câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị trong phần cuối chương trình Vươn khơi hôm nay.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 24/11/2026