TP. Hồ Chí Minh hướng đến top 5 về cải cách hành chính | Vươn Khơi - Ngày 16/11/2026

TP. Hồ Chí Minh hướng đến top 5 về cải cách hành chính

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ là yêu cầu xuyên suốt trong công tác cải cách hành chính của TP. Hồ Chí Minh. Năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu lọt vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), thay cho mục tiêu Top 10 trước đây.

Người dân đến giao dịch và làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Gốm sứ Bình Dương hướng đến mạng lưới thủ công sáng tạo thế giới

Trong dòng chảy phát triển và hội nhập, những giá trị văn hóa truyền thống ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn của mỗi vùng đất. Với gốm sứ Bình Dương, hành trình gìn giữ nghề không chỉ là bảo tồn kỹ thuật chế tác được trao truyền qua nhiều thế hệ, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới, sáng tạo để thích ứng với thị trường và lan tỏa giá trị di sản. Định hướng tham gia Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới đang mở ra cơ hội mới cho nghề gốm sứ truyền thống.

Không gian trưng bày các hiện vật, cổ vật khảo cổ học và nghề gốm truyền thống tại TP. Hồ Chí Minh

Những bước chân vì sức khỏe cộng đồng nơi vùng xa

Khi nhận thức về y tế dự phòng tại một số địa bàn vùng xa của TP. Hồ Chí Minh vẫn còn hạn chế, thì bước chân của những người thầy thuốc và cán bộ cơ sở, thôn ấp lại càng thêm phần bền bỉ. Tại xã Hoà Hiệp, không chờ người dân tìm đến, lực lượng này chủ động mang y tế đến tận từng nhà dân, kiên nhẫn thuyết phục những người còn e ngại, tận tình thăm khám cho những cụ già neo đơn. Hơn cả nhiệm vụ chuyên môn, những chuyến đi thầm lặng và bền bỉ- kéo dài ấy đang đưa chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân đi vào thực tế và chạm đến những nơi cần nhất.

Lực lượng y tế cơ sở và cán bộ xã Hòa Hiệp thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân ở vùng xa

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 16/11/2026.

