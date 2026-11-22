Kết nối việc làm, mở rộng cơ hội cho người lao động

Thị trường lao động có nhiều chuyển động, đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa người lao động đang tìm việc và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Tại xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh, Ngày hội việc làm đã tạo cơ hội để hàng trăm lao động trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với hơn 20 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng.

Tại đây, người lao động không chỉ tìm hiểu các vị trí công việc mà còn được tiếp cận thông tin về mức thu nhập, chế độ phúc lợi, chính sách dành cho người lao động và điều kiện làm việc. Qua đó, mỗi người có thêm cơ sở lựa chọn công việc phù hợp với tay nghề và nguyện vọng.

Đông đảo người lao động tham dự Ngày hội kết nối việc làm tại xã Bàu Bàng để tìm hiểu cơ hội nghề nghiệp và tiếp cận thông tin tuyển dụng trực tiếp từ các doanh nghiệp

Anh Phạm Văn Miền - Người lao động tại xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh, cho biết người lao động có thể tìm hiểu, cân nhắc nhu cầu của từng doanh nghiệp và đối chiếu với tay nghề của bản thân để lựa chọn công việc phù hợp.

Về phía doanh nghiệp, việc tham gia ngày hội giúp các đơn vị tiếp cận trực tiếp nguồn lao động tại địa phương, giới thiệu nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên đáp ứng yêu cầu sản xuất. Trong bối cảnh cạnh tranh tuyển dụng, đây cũng là kênh kết nối thiết thực để doanh nghiệp mở rộng nguồn ứng viên.

Người lao động sôi nổi tìm hiểu thông tin về vị trí việc làm, mức thu nhập và các chế độ phúc lợi tại bàn tư vấn của doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thanh Vân Loan - Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH TANS Việt Nam, Khu công nghiệp Mỹ Phước II, TP. Hồ Chí Minh, cho biết nhu cầu tuyển dụng hiện nay có tính cạnh tranh. Vì vậy, doanh nghiệp tham gia ngày hội nhằm giới thiệu cơ hội việc làm và thu hút người lao động đến tìm hiểu, ứng tuyển.

Ông Hà Thanh Thực - Bộ phận Tuyển dụng Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, Khu công nghiệp Mỹ Phước I, TP. Hồ Chí Minh, cũng kỳ vọng thông qua ngày hội, doanh nghiệp có thể tuyển được những lao động có nhu cầu làm việc và mong muốn gắn bó lâu dài.

Kết nối việc làm, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Để hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm đạt hiệu quả, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, tổ chức Công đoàn và các đơn vị chuyên môn đóng vai trò quan trọng. Việc nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn sẽ giúp công tác kết nối sát hơn với thực tế thị trường lao động.

Các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng và hỗ trợ người lao động đăng ký ứng tuyển ngay tại ngày hội

Ông Lưu Thế Thuận - Chủ tịch Công đoàn xã Bàu Bàng, TP. Hồ Chí Minh, cho biết nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn. Đây là cơ hội để người lao động tìm kiếm những vị trí công việc phù hợp trong thời gian tới.

Đại diện bộ phận nhân sự doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc về điều kiện làm việc cho người lao động đến tìm việc

Từ những hoạt động kết nối ngay tại địa phương, cơ hội việc làm được đưa đến gần hơn với người lao động, trong khi doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận nguồn nhân lực. Sự phối hợp chủ động giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và ổn định đời sống người lao động.



