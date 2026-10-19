Không lấy biên chế hiện có để hợp thức hóa vị trí việc làm

Chiều 19/10, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất lớn, rất khó, được Bộ Chính trị chỉ đạo quyết liệt, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ. Ban Chỉ đạo phải cố gắng hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc được giao đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao Bộ Nội vụ trong khoảng thời gian ngắn đã khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, hoàn thiện tài liệu phục vụ cuộc họp đầu tiên và tham mưu kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo.

Theo Phó Thủ tướng, việc xác định vị trí việc làm vừa có tính kế thừa, vừa có tính đổi mới, đặt trong tương quan tổng thể khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Xác định vị trí việc làm phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và đặc thù của từng tổ chức, cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

“Không lấy số lượng hiện có hay chỉ tiêu biên chế tạm giao năm 2026 để hợp thức hóa vị trí việc làm,” Phó Thủ tướng lưu ý. Theo Phó Thủ tướng, phải từ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng bản mô tả công việc, xác định khung năng lực, từ đó xác định khối lượng công việc và số lượng người cần có.

Nêu nguyên tắc “tuyệt đối không được vượt quá chỉ tiêu biên chế được giao, chỉ có thể bằng hoặc giảm,” Phó Thủ tướng chỉ ra thực tế khi sắp xếp lại các bộ, dù đã thực hiện tinh giản biên chế nhưng nếu xác định đúng theo tiêu chuẩn vị trí việc làm thì khối văn phòng vẫn còn dôi dư nhiều người. Do đó, nhiều vị trí việc làm cần được rà soát, điều chỉnh; nhân sự dôi dư có thể được điều tiết sang các đơn vị còn thiếu, nếu không thể điều tiết thì phải tinh giản biên chế. Việc này phải làm cụ thể, kỹ lưỡng, chặt chẽ và hợp lý, không được áp dụng một cách máy móc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện quy chế làm việc và kế hoạch hoạt động. Trong phân công nhiệm vụ phải rành mạch, bảo đảm tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Các thành viên Ban Chỉ đạo ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm đại diện bộ, ngành chỉ đạo hoàn thiện vị trí việc làm tại cơ quan mình theo ủy quyền. Quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phải hoàn thiện để ban hành chậm nhất trong ngày 20/10.

Phó Thủ tướng giao từng mốc công việc cho các bộ, ngành với 8 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống hành chính nhà nước gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, kèm theo hướng dẫn và biểu mẫu, bảo đảm khoa học, bài bản, dễ hiểu, dễ làm, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với đặc thù của các bộ, ngành, chính quyền địa phương 2 cấp. Kế hoạch, biểu mẫu, hướng dẫn phải được ban hành chậm nhất trước khi tập huấn (ngày 22/10).

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ hoàn thiện, bổ sung quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, phương pháp, tiêu chuẩn, định mức vị trí việc làm của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương các cấp, hoàn thành ngày 24/10.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương cũng được giao tập trung rà soát, hoàn thiện toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, từ đó mô tả công việc, xác định khung vị trí việc làm, hoàn thành chậm nhất ngày 25/10.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho các bộ, ngành, địa phương về trình tự, kỹ thuật xây dựng vị trí việc làm vào ngày 22/10; hoàn thành rà soát danh mục đề xuất liên ngành về nhiệm vụ, công việc, công đoạn có thể cắt giảm, thay thế, phân cấp, gửi Ban Tổ chức Trung ương ngày 10/11.

Liên quan đến nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống dữ liệu về vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu kết nối dữ liệu trong cả hệ thống chính trị. Hai Bộ Công an và Nội vụ khẩn trương hoàn thiện hệ thống, bảo đảm khả năng liên thông ngay khi có dữ liệu về vị trí việc làm. Đây là nhiệm vụ không thể chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh sau khi có dữ liệu vị trí việc làm, khối lượng công việc và khung năng lực, phải xây dựng phương án biên chế của các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2027-2031 để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị trong năm nay, Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ phải “đi trước mở đường” trong việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị bên trong, những vấn đề có tính đặc thù, việc phân cấp, phân quyền, xác định khối lượng công việc và ban hành bản mô tả công việc, khung năng lực, số người làm việc; đồng thời lựa chọn địa phương tổ chức triển khai làm điểm xây dựng vị trí việc làm.

Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương báo cáo Bộ trưởng thành lập ngay tổ công tác của bộ, chậm nhất phải xong trong chiều 20/10; nhấn mạnh Thứ trưởng là thành viên Ban Chỉ đạo phải trực tiếp chỉ đạo trong bộ, không thay đổi nhân sự để bảo đảm tính thống nhất.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long trình bày dự thảo quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, phân công nhiệm vụ, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã góp ý vào một số nội dung trong quy chế và kế hoạch.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, cho biết mặc dù việc xây dựng vị trí việc làm được triển khai từ nhiều năm trước nhưng các nội dung triển khai đã lâu, lại nằm rải rác, nên phải hệ thống lại để thực hiện đồng bộ, thống nhất. Trước đây, báo cáo của các bộ, địa phương chưa thống nhất, mỗi nơi thực hiện một cách khác nhau, nhiều nơi thực hiện không đạt yêu cầu nên Bộ Chính trị phải ban hành kết luận chỉ đạo (Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế).

Ông nhấn mạnh nguyên tắc đặt ra là làm thống nhất, đồng bộ trong các bộ, ngành, địa phương để xác định số người làm việc, phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031 và tiếp tục xây dựng chính sách tiền lương. Từng bộ, ngành, địa phương phải tính kỹ vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ đặc thù lĩnh vực của mình.

Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2005/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/khong-lay-bien-che-hien-co-de-hop-thuc-hoa-vi-tri-viec-lam-post1142950.vnp