TP. Hồ Chí Minh: Kết nối việc làm trực tuyến giúp tuyển dụng hiệu quả hơn

Kết nối việc làm trực tuyến mở rộng cơ hội tuyển dụng

Khi nhu cầu tuyển dụng và yêu cầu kỹ năng liên tục thay đổi, việc tiếp cận thông tin nhanh chóng trở thành yếu tố quan trọng đối với cả người tìm việc lẫn doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, các nền tảng số đang bổ sung phương thức kết nối cung - cầu trong lao động, giúp người tìm việc có thể chủ động tra cứu cơ hội và doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận ứng viên.

Hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến góp phần đa dạng hóa phương thức tuyển dụng trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2026 đến thời điểm hiện nay, đơn vị đã tổ chức 164 phiên giao dịch việc làm trực tuyến, thu hút gần 24.000 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng; đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 632.000 lượt lao động.

Không chỉ mở rộng các kênh tuyển dụng, chuyển đổi số còn giúp ngành chức năng từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người tìm việc và nhu cầu sử dụng lao động. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng tư vấn, dự báo xu hướng tuyển dụng, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tiếp cận thông tin thị trường chính xác, kịp thời hơn. Ông Đỗ Huy Lê - Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Nhân Kiệt, TP. Hồ Chí Minh

Đáng chú ý, người lao động có thể tiếp cận thông tin tuyển dụng thông qua website, Zalo, fanpage và các phiên giao dịch trực tuyến, thay vì chỉ phụ thuộc vào hình thức tìm việc trực tiếp. Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và tạo điều kiện để ứng viên tìm hiểu cơ hội việc làm thuận tiện hơn.

164 phiên giao dịch việc làm trực tuyến, gần 24.000 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng và hơn 632.000 lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Doanh nghiệp có thêm kênh tiếp cận ứng viên

Không chỉ hỗ trợ người tìm việc, nền tảng số còn tạo thêm kênh tuyển dụng cho doanh nghiệp. Thông qua các phiên giao dịch trực tuyến và hệ thống thông tin tuyển dụng, đơn vị sử dụng lao động có thể tiếp cận ứng viên, rút ngắn thời gian tuyển dụng và lựa chọn nhân lực phù hợp với nhu cầu.

Mở rộng giao dịch việc làm trực tuyến góp phần cải thiện khả năng tiếp cận thông tin tuyển dụng tại TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, các kênh trực tuyến giúp hoạt động kết nối việc làm linh hoạt hơn, nhất là khi doanh nghiệp và người lao động cần trao đổi thông tin mà không nhất thiết phải gặp trực tiếp ngay từ đầu.

Kết nối việc làm trực tuyến gắn với dữ liệu thị trường lao động

Không dừng lại ở khâu tuyển dụng, chuyển đổi số còn hỗ trợ ngành chức năng từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về người tìm việc và nhu cầu sử dụng lao động. Nguồn dữ liệu này có thể góp phần nâng cao chất lượng tư vấn, dự báo xu hướng tuyển dụng và giúp các bên tiếp cận thông tin thị trường kịp thời hơn.

Nhờ đó, hoạt động kết nối cung - cầu lao động có thêm cơ sở để xác định nhu cầu tuyển dụng và hỗ trợ người lao động tìm kiếm công việc phù hợp. Đây cũng là hướng tiếp cận quan trọng trong bối cảnh ngày càng yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực tiếp tục biến động.

Tuy nhiên, hiệu quả của các nền tảng số còn phụ thuộc vào chất lượng thông tin tuyển dụng, mức độ cập nhật dữ liệu và khả năng tiếp cận công nghệ của người dùng. Vì vậy, việc duy trì thông tin chính xác, dễ tra cứu và phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của các kênh kết nối việc làm.

Mở rộng giao dịch việc làm trực tuyến góp phần cải thiện khả năng tiếp cận thông tin tuyển dụng tại TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh thị trường lao động vẫn đang thay đổi, việc mở rộng giao dịch việc làm trực tuyến và khai thác hiệu quả dữ liệu được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng kết nối giữa doanh nghiệp với người tìm việc. Qua đó, hoạt động tuyển dụng có thể đáp ứng sát hơn nhu cầu nhân lực, đồng thời hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp.