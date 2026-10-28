TP. Hồ Chí Minh ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số, người dân được giảm thủ tục giấy tờ

Các mô hình chuyển đổi số hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho người dân (Ảnh: Ngọc Ánh)

Chuyển đổi số với phương tiện công cộng: Đi metro, xe buýt thuận tiện hơn với VNeID

Ngày 28/10, tại ga Bến Thành, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số nhằm hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam.

Trong đó, mô hình "Kết nối giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh lên nền tảng giao thông tập trung trên VNeID" cho phép người dân tra cứu, quản lý lộ trình di chuyển bằng Metro và xe buýt trên cùng một nền tảng.

Giải pháp này hướng đến mục tiêu xây dựng một loại vé điện tử chung cho các phương tiện giao thông công cộng, giúp người dân giảm bớt thao tác khi sử dụng nhiều dịch vụ vận tải khác nhau.

Mô hình “Kết nối giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh lên nền tảng giao thông tập trung trên VNeID” được ra mắt ngày 28/10 (Ảnh: Ngọc Ánh)



Ở lĩnh vực y tế và hộ tịch, TP. Hồ Chí Minh triển khai mô hình "Tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính", thí điểm tại 4 bệnh viện gồm Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung Bướu.

Theo đó, dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử được kết nối, chia sẻ trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Công chức tư pháp - hộ tịch có thể khai thác, đối chiếu thông tin khi giải quyết thủ tục, hạn chế việc yêu cầu người dân cung cấp bản chính giấy tờ.

Sau giai đoạn thí điểm, TP. Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng việc kết nối, đồng bộ dữ liệu đến tất cả cơ sở y tế trên địa bàn. Sở Y tế được giao tổng kết kết quả tại 4 bệnh viện để chuẩn bị triển khai đồng loạt sau ngày 1/11/2026.

Lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số diễn ra ngày 28/10 nhằm hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam (Ảnh: Ngọc Ánh)

Đáng chú ý, mô hình "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối với Tổng đài 1022 trong hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà" được triển khai nhằm giảm bớt gánh nặng thủ tục cho các gia đình có người thân qua đời.

Theo quy trình mới, khi phát sinh trường hợp tử vong, Tổng đài 1022 sẽ tiếp nhận thông tin từ bệnh viện, cơ quan công an hoặc thân nhân, sau đó chuyển đến tổ phản ứng nhanh tại địa phương.

Lực lượng này sẽ xác minh thông tin, trực tiếp đến nhà hỗ trợ gia đình thực hiện thủ tục đăng ký khai tử, liên thông xóa đăng ký thường trú trực tuyến và hỗ trợ công tác hậu sự nếu gia đình có nhu cầu.

Chuyển đổi số: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - nhấn mạnh, dù được triển khai trong ba lĩnh vực khác nhau, các mô hình đều hướng đến mục tiêu chung là đưa dịch vụ công đến đúng nơi, đúng thời điểm người dân cần.

Đại diện lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cũng định hướng tiếp tục mở rộng kết nối dữ liệu giao thông sang các loại hình vận tải khác, bao gồm taxi, phương tiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, liên vùng và các dịch vụ do doanh nghiệp tư nhân cung cấp.

Tại lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số vào ngày 28/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ - nhấn mạnh, chuyển đổi số phải hướng đến phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân (Ảnh: Ngọc Ánh)

Trong lĩnh vực y tế, sau khi hoàn thiện giai đoạn thí điểm, Thành phố sẽ mở rộng kết nối dữ liệu đến các cơ sở y tế công lập và tư nhân, tiến tới hình thành hệ thống dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính liên thông.

Một trong những yêu cầu được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là phải đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ số bằng những chỉ số cụ thể.

Thông qua phản hồi của người sử dụng, các cơ quan, đơn vị có thể nhận diện những bất cập, tiếp tục điều chỉnh và phát triển thêm các tiện ích phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số vào ngày 28/10 (Ảnh: Ngọc Ánh)

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh - cho biết, tổ công tác sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện 3 mô hình vừa ra mắt, đồng thời phối hợp với các đơn vị công nghệ nghiên cứu thêm những giải pháp mới.

Việc triển khai các mô hình được kỳ vọng góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, hướng đến mục tiêu phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại và nghĩa tình vào năm 2030.