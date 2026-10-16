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Công nghệ

VNeID thêm nền tảng kết nối giao thông công cộng

BÍCH VÂN, TẤN HOÀNG, NGỌC PHẠM
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(HTV) - TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên VNeID với nhiều tiện ích mới như mua vé xe buýt, metro và quản lý hành trình. Ứng dụng cũng bổ sung tính năng kết nối thân nhân liệt sĩ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điện tử và hỗ trợ thủ tục hành chính trực tuyến.

Tích hợp xe buýt và metro trên VNeID

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, hiện có 12 tính năng mới được cập nhật trên ứng dụng VNeID. Trong đó, "Nền tảng giao thông tập trung" là một trong những tiện ích nổi bật, giúp kết nối các phương tiện giao thông công cộng trên cùng một ứng dụng.

TP. Hồ Chí Minh hiện là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thiện việc tích hợp đồng bộ xe buýt và metro trên VNeID. Người dân có thể mua vé điện tử, sử dụng vé để check-in tại nhà ga, trạm xe buýt, đồng thời tra cứu và quản lý hành trình kết hợp nhiều phương tiện.

VNeID thêm nền tảng kết nối giao thông công cộng- Ảnh 1.
VNeID thêm nền tảng kết nối giao thông công cộng- Ảnh 2.

Nhiều thông tin phát sinh sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản định danh điện tử của người dân trên VNeID

Theo Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hồ Chí Minh. Tiện ích này là bước tiến hướng tới xây dựng hệ thống vé điện tử dùng chung cho giao thông công cộng, góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình di chuyển.

Thêm nhiều tiện ích phục vụ người dân

Đáng chú ý, mục "Kết nối thân nhân liệt sĩ" trên VNeID hỗ trợ người dân tra cứu thông tin liệt sĩ, gửi yêu cầu xác nhận quan hệ thân nhân và theo dõi kết quả xử lý. Dữ liệu được thu thập sẽ góp phần phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điện tử, tính năng này đang được thí điểm tại 9 đơn vị, trong đó có TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn tất việc làm sạch dữ liệu đất đai, thành phố dự kiến sẽ là một trong những địa phương đầu tiên sử dụng giấy chứng nhận điện tử trên VNeID để giải quyết thủ tục hành chính.

Tăng tiện ích khi thực hiện thủ tục trực tuyến

VNeID thêm nền tảng kết nối giao thông công cộng- Ảnh 3.
VNeID thêm nền tảng kết nối giao thông công cộng- Ảnh 4.

Việc mở rộng các tiện ích số trên VNeID góp phần hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn

Công an TP. Hồ Chí Minh cũng thông tin, theo Nghị quyết 66/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến 28/2/2027, người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp đầy đủ 5 loại thông tin gồm giấy khai sinh, tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, số điện thoại và sổ sức khỏe điện tử sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Bên cạnh đó, với tiện ích chữ ký số, người dùng được miễn phí trong năm đầu sử dụng. Việc tiếp tục mở rộng các tính năng trên VNeID được kỳ vọng góp phần đơn giản hóa thủ tục, tăng tiện ích số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

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