Chỉ còn hơn 2 tháng để hoàn thành kế hoạch năm 2026, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung rà soát tiến độ từng công trình, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục và mặt bằng nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao, đưa các nguồn lực đầu tư sớm phát huy hiệu quả.

Nhiều địa phương nỗ lực tăng tốc giải ngân đầu tư công

Tại một số địa phương, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ghi nhận những kết quả tích cực. Trong đó, xã Long Hòa đã giải ngân gần 135 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, đạt gần 90% kế hoạch vốn cả năm.

Chính quyền khẩn trương rà soát mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Ông Lâm Tấn Đạt - Chủ tịch UBND xã Long Hòa, TP. Hồ Chí Minh cho biết, để hoàn thành kế hoạch, địa phương tiếp tục rà soát khối lượng thực hiện, đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ thanh toán, đồng thời tập trung xử lý những vướng mắc tại các công trình đang triển khai.

Tại phường Thới Hòa, địa phương đang tập trung giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc tăng cường đối thoại trực tiếp được xác định là giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, siết trách nhiệm từng dự án

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Trước thực tế này, chính quyền các địa phương đang tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kiến nghị của người dân, nhất là những vấn đề liên quan đến giá bồi thường và chính sách tái định cư.

Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thi công cũng được đẩy mạnh. Đối với các dự án chậm giải ngân, các đơn vị phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục cụ thể.

Các địa phương khẩn trương thực hiện giải tỏa các khu đất để xử lý vướng mắc tại các công trình đang triển khai

Trong giai đoạn nước rút cuối năm, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động rà soát từng dự án, xử lý dứt điểm những vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Qua đó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, hạn chế tình trạng vốn đã bố trí nhưng chậm được đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực.