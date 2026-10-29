Bình Đông chạy nước rút giải ngân đầu tư công cuối năm

Phường Bình Đông đang đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công thông qua việc tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông và hạ tầng đô thị. Bên cạnh đó, địa phương phải giải quyết bài toán quỹ nhà tái định cư hạn chế, nhằm bảo đảm điều kiện sinh sống cho người dân bị ảnh hưởng khi triển khai các dự án chỉnh trang đô thị.

Bình Đông giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 96% kế hoạch

Sau 9 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại phường Bình Đông đạt hơn 96% kế hoạch. Đáng chú ý, kết quả này chủ yếu đến từ việc tập trung chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường D4, kết nối đường Phạm Thế Hiển với đường Tạ Quang Bửu.

Bên cạnh đó, địa phương đã thực hiện giải phóng mặt bằng tại các dự án rạch Bà Lớn, đường Bình Tiên và quốc lộ 1A, với tổng kinh phí gần 3.500 tỷ đồng.

Toàn cảnh lễ khởi công Dự án xây dựng mới đường D4

Đối với người dân, tiến độ bồi thường và bố trí tái định cư là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình bàn giao mặt bằng, cũng như khả năng ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Bà Bùi Ngọc Ánh - Người dân khu phố 15, phường Bình Đông, cho biết việc mở rộng đường D4 giúp không gian đi lại thông thoáng hơn, đồng thời cải thiện điều kiện bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Bà cũng đánh giá tích cực việc địa phương theo sát tiến độ bồi thường, tạo điều kiện để người dân bàn giao mặt bằng và thực hiện tái định cư theo thời hạn.

Sau khi có chủ trương nhà nước, về việc cải tạo và mở rộng đường D4 thì tôi thấy dễ đi lại hơn, an ninh trật tự và PCCC cũng đảm bảo hơn. Nhờ sự quan tâm của phường và mọi người trực tiếp theo dõi sâu sát kịp thời, bồi thường nhanh để chúng tôi giao mặt bằng và tái định cư đúng thời hạn, nên tôi rất phấn khởi. Bà Bùi Ngọc Ánh - Người dân khu phố 15, phường Bình Đông



Cùng quan điểm, ông Phạm Quang Hợp - Người dân khu phố 15, cho rằng người dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Bình Tiên đồng thuận với chủ trương bồi thường; một số hộ bị thu hồi toàn bộ nhà ở được bố trí tái định cư tại căn hộ chung cư.

Địa phương dự kiến ưu tiên nguồn lực nâng cấp hẻm thường xuyên ngập, sửa chữa trường học và rà soát quỹ đất xây dựng công viên

Theo thông tin từ địa phương, phương án bồi thường được xây dựng trên cơ sở giá đất cụ thể, có đơn vị tư vấn thẩm định độc lập và được niêm yết công khai tại UBND phường cùng khu phố để người dân góp ý. Đặc biệt, việc đơn giá bồi thường tiệm cận giá thị trường và bố trí tái định cư trên địa bàn phường được xác định là những yếu tố thuận lợi trong quá trình triển khai.

Bình Đông tháo gỡ vướng mắc tái định cư trong chỉnh trang đô thị

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân và triển khai các dự án vẫn đặt ra yêu cầu giải quyết bài toán bố trí chỗ ở mới cho người dân. Bình Đông là địa bàn trọng tâm thực hiện đề án chỉnh trang đô thị nhà trên và ven kênh rạch của TP. Hồ Chí Minh, với hơn 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án mở rộng đường D4 kết nối đường Phạm Thế Hiển với đường Tạ Quang Bửu là một trong những trọng tâm giải phóng mặt bằng tại phường Bình Đông

Theo ông Nguyễn Hồng Thuận, Trưởng phòng Hạ tầng UBND phường Bình Đông, quỹ nhà tái định cư còn lại trên địa bàn hiện rất ít. Do đó, phường đang kiến nghị Thành phố bố trí thêm quỹ nhà, đồng thời nghiên cứu đề xuất các mức hỗ trợ khác nhằm giúp người dân có đủ kinh phí chuyển đến nơi ở mới với điều kiện tốt hơn nơi ở cũ.

Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công Bình Đông trong quý IV/2026

Trong quý IV/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Đông sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân phần vốn được giao, hướng đến hoàn thành 100% kế hoạch năm. Đồng thời, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường đối với hai dự án Bờ Nam trên địa bàn phường.

Công tác bồi thường và bố trí tái định cư góp phần tạo điều kiện triển khai dự án mở rộng đường Bình Tiên

Về kế hoạch triển khai tiếp theo, địa phương dự kiến tập trung giải ngân khoảng 17 tỷ đồng vừa được bố trí thêm cho các dự án nhỏ trong hai tháng cuối năm, song song với công tác chuẩn bị khởi động các dự án mới trong năm 2027.

Các nhiệm vụ và nguồn lực được đề cập gồm:

Nội dung Số liệu, thông tin chính Tỷ lệ giải ngân Hơn 96% kế hoạch sau 9 tháng đầu năm 2026 Kinh phí liên quan đến giải phóng mặt bằng Gần 3.500 tỷ đồng Phạm vi chỉnh trang đô thị Hơn 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng Kế hoạch giải ngân bổ sung Khoảng 17 tỷ đồng cho các dự án nhỏ trong 2 tháng cuối năm Kế hoạch năm 2027 Chuẩn bị khởi động 25 dự án Nguồn tiền thưởng dự kiến ưu tiên 100 tỷ đồng, hướng đến nâng cấp hẻm ngập, sửa chữa trường học và rà soát quỹ đất xây dựng công viên

Như vậy, bên cạnh mục tiêu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026, Bình Đông đang hướng nguồn lực vào các công trình gắn với nhu cầu dân sinh. Đặc biệt, việc xử lý những điểm nghẽn về tái định cư sẽ là yếu tố cần được quan tâm để bảo đảm quá trình chỉnh trang đô thị đi cùng yêu cầu ổn định đời sống của người dân.