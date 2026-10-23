Côn Đảo giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 74%

Côn Đảo giải ngân hơn 74% kế hoạch vốn đầu tư công

Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh bố trí khoảng 348,6 tỷ đồng vốn đầu tư công cho Đặc khu Côn Đảo. Tính đến cuối tháng 9, địa phương đã giải ngân gần 258,8 tỷ đồng, tương đương 74,24% tổng kế hoạch vốn. Đáng chú ý, nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu đạt tỉ lệ giải ngân hơn 91%.

Đặc khu Côn Đảo tập trung tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai các dự án

Để cải thiện tiến độ giải ngân, địa phương tập trung xử lý các khó khăn trong quá trình triển khai, đồng thời tăng cường đôn đốc thi công và đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư.

Qua đó, các công trình có thể sớm hoàn thành, đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu dân sinh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các công trình tại Đặc khu Côn Đảo đồng loạt đẩy nhanh tiến độ

Tại công trình nâng cấp Sân vận động 30/4, chủ đầu tư đặt mục tiêu đưa công trình vào sử dụng sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch dự kiến, nhằm kịp phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi.

Các công trình được đẩy nhanh tiến độ phục vụ nhu cầu kinh tế - xã hội của địa phương

Trong khi đó, dự án cải tạo thiết bị xử lý và đường ống cấp nước hiện hữu của Nhà máy nước Côn Đảo có tổng mức đầu tư khoảng 168 tỷ đồng. Công trình hiện đạt khoảng 95% khối lượng thực hiện, tỉ lệ giải ngân vốn đạt 95% và dự kiến hoàn thành, bàn giao vào cuối tháng 11/2026.

Ban quản lý dự án quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường thi công cả ngày và đêm. Đối với các dự án khả năng giải ngân không đảm bảo thì trong 3 tháng còn lại sẽ được xem xét điều hoà vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, hấp thụ vốn cao hơn Ông Bùi Đặng Tuấn Anh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Côn Đảo

Với tiến độ triển khai của các dự án hiện nay, Đặc khu Côn Đảo dự kiến hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, sớm đưa các công trình vào khai thác, phục vụ nhu cầu dân sinh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.