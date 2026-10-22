Chung tay thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân | Vươn Khơi - Ngày 22/10/2026

Chung tay thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân

Chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng được chú trọng, với yêu cầu không chỉ khám, điều trị khi có bệnh mà còn chủ động theo dõi, phát hiện sớm nguy cơ sức khỏe trong cộng đồng. Tại khu vực phía Bắc TP. Hồ Chí Minh, chương trình khám sức khỏe toàn dân đang được triển khai với sự tham gia của các địa phương và cơ sở y tế, từng bước đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ và quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, các phường, xã phía Bắc TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân





Tăng trưởng giá trị sản xuất ngành hoa, cây kiểng

Trong quá trình đô thị hóa, hoa và cây kiểng không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh mà còn là ngành sản xuất mang lại giá trị kinh tế cho người dân. Từ những vườn lan ứng dụng kỹ thuật chăm sóc đến các tác phẩm bonsai đòi hỏi sự sáng tạo và công phu, người trồng đang từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển ngành hoa, cây kiểng theo hướng chất lượng cao, gắn với nông nghiệp đô thị sinh thái và bền vững.

Trong quá trình đô thị hóa, hoa và cây kiểng không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh mà còn là ngành sản xuất mang lại giá trị kinh tế cho người dân

Những bàn tay vàng - Giữ lửa nghề cao su

Khi nhiều người còn đang say giấc thì trên những cánh rừng cao su, một ngày lao động đã bắt đầu. Những người công nhân cần mẫn đi từng gốc cây, thực hiện công việc cạo mủ đã gắn bó với họ qua nhiều năm tháng. Để cây cho mủ nhiều, đòi hỏi người công nhân phải khéo léo và chính xác. Bởi mỗi đường cạo không chỉ quyết định hiệu quả khai thác, mà còn ảnh hưởng đến sức sống của cây trong những mùa sau. Sắc màu của biển hôm nay mời quý vị đến thăm khu vực phía đông TP. Hồ Chí Minh - nơi không chỉ có biển mà còn có những rừng cao su bạt ngàn để gặp gỡ những bàn tay vàng khai thác mủ tại đây.

Trong nghề cạo mủ cao su, tay nghề của người công nhân được thể hiện qua từng đường cạo: phải đúng độ sâu, đúng độ nghiêng, bảo đảm lượng mủ khai thác nhưng không làm tổn thương cây

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại chương trình Vươn Khơi ngày 22/10/2026.