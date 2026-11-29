Từ ngày 30/11/2026, Quyết định 102 của UBND TP. Hồ Chí Minh về các trường hợp công trình được miễn giấy phép xây dựng chính thức có hiệu lực. Chính sách nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, miễn giấy phép không đồng nghĩa miễn các điều kiện về quy hoạch, kiến trúc hay trách nhiệm bảo đảm chất lượng công trình.

3 nhóm công trình được TP. Hồ Chí Minh bổ sung miễn giấy phép

TP. Hồ Chí Minh bổ sung các trường hợp miễn giấy phép xây dựng

Theo Quyết định 102, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500 m² và đáp ứng điều kiện về quy hoạch, kiến trúc thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, chính sách bổ sung một số công trình tạm không dựa trên quy hoạch như bến bãi, nhà để xe thông minh, nhà vệ sinh, trạm sạc điện, bến thủy nội địa và các công trình tạm khác theo quy định. Trạm sạc, tủ đổi pin cũng được áp dụng trên đất phi nông nghiệp và đất do Nhà nước quản lý, ngoại trừ đất quốc phòng, an ninh.

Với người dân từng mất nhiều thời gian đi lại, hoàn thiện hồ sơ xin phép, quy định mới được kỳ vọng giảm bớt gánh nặng thủ tục.

Quy trình hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng trước đây

Chị Bùi Thị Ngọc Cẩm - người dân phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, thời gian xin giấy phép xây dựng nhà ở trước đây khoảng 3 tuần, kèm chi phí và việc đi lại. Tuy nhiên, chị cũng mong muốn UBND công khai thông tin các khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên website, ứng dụng hoặc tại trụ sở phường, để người dân thuận tiện tra cứu và xác định khu đất của mình có thuộc diện được miễn giấy phép hay không.

Miễn giấy phép xây dựng không đồng nghĩa được xây tùy ý

Dù được miễn thủ tục cấp phép, người dân vẫn phải xác định khu đất có thuộc khu vực đáp ứng điều kiện quy hoạch và quy chế quản lý kiến trúc hay không. Đây là căn cứ quan trọng để tránh xây dựng sai quy định, ảnh hưởng đến nghiệm thu và hoàn công sau này.

Đối với các khu vực đã ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch 1/500 cũng như quy chế quản lý kiến trúc riêng thì mới đáp ứng điều kiện. Người dân cần phải biết được những điều kiện nhất định để được miễn giấy phép xây dựng. Ông Võ Trung Hiếu - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú An, TP. Hồ Chí Minh

Đồng thời, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần chủ động kiểm tra ranh giới đất, mật độ xây dựng, chỉ giới đường đỏ, chiều cao tối đa được phép và hồ sơ thiết kế trước khi triển khai.

Ông Huỳnh Phi Công - Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Huỳnh Công, TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc kiểm soát các thông số và hồ sơ kỹ thuật là yêu cầu cần thiết ngay cả khi công trình thuộc diện miễn giấy phép.

Người dân cần tra cứu quy hoạch và thông báo khởi công

Để xác định công trình có thuộc diện miễn giấy phép hay không, người dân có thể tra cứu thông tin trên trang quy hoạch TP. Hồ Chí Minh hoặc liên hệ bộ phận một cửa tại địa phương để được cung cấp thông tin.

Theo ông Ngô Gia Đại - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dĩ An, khi công trình thuộc diện miễn giấy phép xây dựng, người dân vẫn phải thông báo khởi công tại UBND phường. Sau đó, lực lượng chuyên môn sẽ kiểm tra thực địa và giám sát quá trình xây dựng.

Vì vậy, việc chủ động tìm hiểu quy hoạch, xác định đúng điều kiện miễn phép và thực hiện thông báo khởi công là những bước cần thiết trước khi xây dựng.

Giảm thủ tục hành chính đi đôi với quản lý trật tự xây dựng

Quy định miễn giấy phép xây dựng là một giải pháp cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai công trình đủ điều kiện. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách còn phụ thuộc vào khả năng tiếp cận thông tin quy hoạch, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và việc tuân thủ quy định của chủ đầu tư.

Quy định miễn giấy phép xây dựng là một giải pháp cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai công trình đủ điều kiện

Qua đó, việc đơn giản hóa thủ tục cần đi cùng cơ chế hướng dẫn, kiểm tra và giám sát phù hợp, góp phần bảo đảm trật tự xây dựng, hạn chế phát sinh sai phạm và hướng đến phát triển đô thị bền vững tại TP. Hồ Chí Minh.