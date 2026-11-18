Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh vừa khởi công xây dựng công viên công cộng tại khu trường đua Phú Thọ. Công trình hướng đến hình thành không gian xanh kết hợp các tiện ích công cộng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và rèn luyện sức khỏe của người dân.

Xây dựng công viên với nhiều tiện ích công cộng

Dự án có tổng diện tích hơn 7.600 m², với tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm hệ thống cây xanh, mảng xanh, không gian đọc sách, nhà vệ sinh, sân bãi và đường giao thông. Thời gian thi công dự kiến 4 tháng.

Lễ khởi công xây dựng công viên công cộng khu trường đua Phú Thọ, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh

Các hạng mục được thiết kế theo hướng đồng bộ, hài hòa giữa cảnh quan cây xanh và tiện ích phục vụ cộng đồng. Sau khi hoàn thành, công viên sẽ tạo thêm không gian công cộng để người dân vui chơi, thư giãn, đọc sách và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Việc đầu tư xây dựng công viên tại khu trường đua Phú Thọ góp phần bổ sung hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn. Không gian cây xanh kết hợp sân bãi và các tiện ích thiết yếu được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều nhóm người dân, từ vui chơi, nghỉ ngơi đến rèn luyện thể chất.

Phát huy giá trị công viên trong đời sống cộng đồng

Công trình được khởi công nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Hoạt động này góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển các không gian sinh hoạt chung, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thêm những tiện ích phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, đánh dấu việc triển khai xây dựng công viên công cộng khu trường đua Phú Thọ

Bên cạnh giá trị về cảnh quan, công trình còn mở rộng không gian giao lưu, kết nối cộng đồng. Đây là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng không gian đô thị thân thiện hơn với người dân.

Trong đó, không gian đọc sách cùng hệ thống cây xanh và khu vực sinh hoạt ngoài trời là những hạng mục góp phần đa dạng hóa hoạt động cộng đồng tại địa phương. Khi đưa vào sử dụng, công viên sẽ bổ sung địa điểm để người dân gặp gỡ, thư giãn và tham gia các hoạt động văn hóa, thể chất.

Với quy mô hơn 7.600 m² và tổng vốn đầu tư hơn 19 tỷ đồng, công trình công viên công cộng khu trường đua Phú Thọ là một trong những hạng mục bổ sung không gian công cộng tại phường Phú Thọ, hướng đến nâng cao chất lượng sống và đời sống văn hóa của người dân.



