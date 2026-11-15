TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố các đối tượng trong đường dây trộm chó mèo

Từ những vụ mất trộm vật nuôi gây bức xúc trong khu dân cư, hoạt động trộm cắp chó, mèo đang cho thấy dấu hiệu tổ chức thành các đường dây với nhiều khâu từ săn bắt đến sơ chế, tiêu thụ. Trước tình hình này, Công an TP. Hồ Chí Minh tăng cường tuần tra, điều tra và xử lý cả những người trực tiếp trộm cắp lẫn các đối tượng liên quan đến việc thu mua, tiêu thụ vật nuôi.

Trộm chó mèo TP. Hồ Chí Minh: Những đường dây hoạt động liên tuyến

Tại trụ sở cơ quan Công an, việc một số người dân được nhận lại thú cưng sau thời gian mất tích mang đến niềm vui và sự xúc động. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có kết quả trọn vẹn. Có người nhận lại được vật nuôi còn sống, nhưng cũng có trường hợp chỉ có thể nhận lại phần thi thể của con vật đã gắn bó lâu năm với gia đình.

Những con mèo còn sống được cơ quan công an trao trả cho chủ sở hữu

Bà Võ Thị Mỹ Dung (phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ niềm vui khi tìm lại được mèo bị mất. Trong khi đó, ông Ngô Hòa Lộc (phường Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh) không khỏi xót xa khi nhận lại con chó từng gắn bó với gia đình trong tình trạng thương tâm.

Đằng sau những vụ việc này là hoạt động của các nhóm trộm cắp có tính chất manh động. Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố hình sự 4 đối tượng trong một nhóm thực hiện nhiều vụ trộm chó trên địa bàn Thành phố và tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan công an điều tra nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm chó liên tuyến

Theo thông tin từ cơ quan công an, chỉ trong một ngày, nhóm này đã thực hiện 15 vụ trộm chó, trong đó có 7 vụ tại các xã Hưng Long, Tân Nhựt, Bình Hưng và 8 vụ tại địa bàn tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng sử dụng súng bắn chó, bình xịt hơi cay, dao bấm và bao ni lông để phục vụ hoạt động trộm cắp. Đặc biệt, nhóm còn sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện hoặc truy đuổi.

Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố 17 vụ, 58 đối tượng trong 11 tháng

Theo Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh, lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, truy xét và bắt giữ các đối tượng trộm cắp vật nuôi. Đồng thời, công tác điều tra được mở rộng đến các địa bàn tỉnh, thành lân cận nhằm xử lý những mắt xích liên quan.

Trong 11 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an Thành phố đã bắt giữ, xử lý 31 vụ 90 đối tượng trộm cắp, chứa chấp và tiêu thụ vật nuôi như chó, mèo, chim cảnh,... Qua công tác đấu tranh, lực lượng Công an Thành phố đã tiến hành xác minh và trao trả gần 100 động vật cho chủ sở hữu.

Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh

Trong đó, cơ quan công an đã khởi tố 17 vụ với 58 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ với 10 đối tượng.

Bên cạnh việc xử lý các đối tượng phạm tội, cơ quan công an đã trao trả 68 con mèo còn sống cho chủ sở hữu. Đây là kết quả cụ thể trong quá trình điều tra, xác minh và thu hồi vật nuôi bị trộm cắp.

Xử lý cả người trộm cắp và đầu mối tiêu thụ

Không chỉ tập trung vào các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định việc xử lý các cơ sở thu mua, giết mổ và tiêu thụ vật nuôi do phạm tội mà có cũng là một phần quan trọng trong công tác đấu tranh.

Công an TP. Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý các nhóm trộm cắp vật nuôi

Việc điều tra, xử lý các mắt xích liên quan góp phần ngăn chặn đầu ra của vật nuôi bị trộm, hạn chế điều kiện để các nhóm tiếp tục hoạt động. Qua đó, công tác phòng ngừa không chỉ dừng ở việc bắt giữ người trực tiếp thực hiện hành vi mà còn hướng đến xử lý các khâu liên quan trong đường dây.

Công an TP. Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Đây cũng là thông điệp cảnh báo đối với những người tham gia trộm cắp, thu mua và tiêu thụ vật nuôi không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ tài sản và sự bình yên của người dân.