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Xã hội

TP. Hồ Chí Minh thu nhận khoảng 6.900 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

HỒNG THẮM, DUY QUANG, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Trong đợt cao điểm từ ngày 12 đến 17/11/2026, Công an phối hợp cùng chính quyền địa phương và các đơn vị chuyên môn triển khai thu mẫu ADN cho khoảng 6.900 thân nhân liệt sĩ, riêng khu vực phía Đông khoảng 900 người. Hoạt động ý nghĩa này mở ra thêm cơ hội tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt các anh hùng liệt sĩ.

Nỗi mong mỏi tìm lại người thân sau nhiều thập kỷ

Có mặt từ sáng sớm tại điểm thu mẫu ADN ở phường Bà Rịa, nhiều thân nhân liệt sĩ mang theo những thông tin ít ỏi còn lưu giữ về người thân đã hy sinh. Có những gia đình đã nhiều lần cất công tìm kiếm suốt hàng chục năm qua nhưng chưa có kết quả, và nhiều người nay tuổi đã cao vẫn đau đáu mong một ngày đón được hài cốt cha, anh, em mình trở về.

Xúc động trước sự quan tâm của Nhà nước, bà Lê Thị Trí chia sẻ gia đình có 4 người anh em hy sinh nhưng tìm kiếm bấy lâu nay vẫn chưa thấy, nay được tạo điều kiện lấy mẫu ADN để đối chiếu tìm người thân khiến bà rất vui mừng. Cùng chung tâm nguyện, bà Nguyễn Thị Sinh và ông Lương Chí Tiên bày tỏ mong ước lớn nhất lúc tuổi già là sớm tìm được hài cốt của người thân để đưa về an nghỉ bên gia đình, tổ tiên.

TP. Hồ Chí Minh thu nhận khoảng 6.900 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiếp nhận thông tin và thực hiện lấy mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ

Quy trình thu mẫu nghiêm ngặt và tận tình hỗ trợ người cao tuổi

Trong đợt cao điểm diễn ra từ ngày 12 đến 17/11/2026, toàn TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu nhận mẫu ADN của khoảng 6.900 thân nhân liệt sĩ, trong đó riêng khu vực phía Đông đạt khoảng 900 trường hợp. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất, chính quyền các địa phương đã chủ động phối hợp hỗ trợ đưa đón tận nơi những thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu đến điểm tập trung, đảm bảo không bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện.

TP. Hồ Chí Minh thu nhận khoảng 6.900 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh thu nhận khoảng 6.900 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng và đội ngũ y tế phối hợp thu nhận mẫu ADN trong đợt cao điểm

Về công tác chuyên môn, anh Giáp Minh Tuấn - Tổ trưởng phụ trách lấy mẫu thuộc Công ty Gene Story cho biết toàn bộ sinh phẩm đều được thu bằng ống chân không EDTA chuyên dụng. Trong suốt quá trình thao tác, các ống mẫu luôn được giữ kín niêm phong tuyệt đối, không mở nắp để tránh mẫu máu tiếp xúc với môi trường bên ngoài, sau đó chuyển thẳng về phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng phân tích gen chính xác nhất.

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Kết nối ADN thân nhân, tìm lại danh tính liệt sĩ

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