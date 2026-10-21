TP. Hồ Chí Minh: Bảo tồn nghệ thuật truyền thống, đưa cải lương vào học đường

Trải nghiệm thực tế di sản nghệ thuật hơn một thế kỷ

Đưa nghệ thuật cải lương Nam Bộ gần hơn với các em học sinh

Chương trình đã đưa nghệ thuật cải lương Nam Bộ, một loại hình nghệ thuật có tuổi đời hơn một thế kỷ gắn liền với di sản đờn ca tài tử được UNESCO ghi danh năm 2013 đến gần hơn với các em học sinh, giúp các em biến kiến thức sách vở thành trải nghiệm thực tế.

Gắn kết trải nghiệm sân khấu với kỹ năng cảm thụ

Các em rất hào hứng, thích thú và hưởng ứng nhiệt tình về nghệ thuật cải lương Nam Bộ



Không dừng lại ở việc thưởng thức, học sinh khối lớp 4 và lớp 5 sẽ viết bài cảm nghĩ sau buổi diễn. Hoạt động này giúp nhà trường đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh, đồng thời gắn trải nghiệm nghệ thuật với kỹ năng diễn đạt và cảm thụ.

Học sinh rất hào hứng và hưởng ứng nhiệt tình. Đưa nghệ thuật vào trường học giúp nhà trường không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển nhân cách và bồi đắp lòng yêu nước cho các em. Bà Trần Thị Ngọc Hiếu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Minh Trực, Phường Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh

Đưa nghệ thuật học đường vào chiến lược phát triển văn hóa

Hình thành thế hệ khán giả trẻ yêu mến nghệ thuật truyền thống và bản sắc dân tộc

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đưa nghệ thuật vào trường học thông qua sự phối hợp giữa ngành giáo dục và ngành văn hóa. Việc này nằm trong Đề án Nghệ thuật học đường giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045, nhằm hình thành thế hệ khán giả trẻ yêu mến nghệ thuật truyền thống và bản sắc dân tộc.