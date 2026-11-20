Nhu cầu việc làm và tuyển dụng tăng cao ở nhiều lĩnh vực

Ngày hội việc làm TP. Hồ Chí Minh năm 2026 do Sở Nội vụ tổ chức đã thu hút 131 đơn vị tham gia, với 470 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh thông qua hình thức trực tiếp và ủy thác. Các vị trí đa dạng về trình độ, kinh nghiệm, mức thu nhập và điều kiện làm việc, tập trung ở các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cảng biển - logistics, dầu khí - năng lượng, du lịch và dịch vụ.

Toàn cảnh Ngày hội việc làm TP. Hồ Chí Minh năm 2026 do Sở Nội vụ tổ chức vào ngày 15/11/2026, thu hút 131 đơn vị tham gia với 470 vị trí tuyển dụng, tuyển sinh

Đối với người lao động, ngày hội là dịp tiếp cận nhiều doanh nghiệp, tìm hiểu môi trường làm việc và lựa chọn vị trí phù hợp với năng lực, điều kiện cá nhân.

Chị Phạm Thị Huyền - Phường Bà Rịa, TP. Hồ Chí Minh, cho biết ngày hội có nhiều doanh nghiệp tham gia, mang đến đa dạng lựa chọn về môi trường làm việc và cơ hội nghề nghiệp. Qua đó, người lao động có thể tìm được công việc phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình.

Doanh nghiệp mở rộng tuyển dụng, gia tăng cơ hội việc làm

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn để đáp ứng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đại diện Công ty Quick Back Việt Nam cho biết doanh nghiệp đang tuyển thêm khoảng 500 - 800 lao động, từ vị trí công nhân đến nhân sự khối văn phòng, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nhà máy mới tại Khu công nghiệp Châu Đức.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và người lao động tham gia tìm hiểu thông tin tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng doanh nghiệp trong Ngày hội việc làm TP. Hồ Chí Minh năm 2026

Ông Trần Đình Long - Giám đốc nhân sự Công ty Quick Back Việt Nam, cho biết doanh nghiệp hiện mới tuyển được khoảng 20% nhu cầu nhân sự. Do đó, công ty cần tiếp tục tuyển thêm lao động để hoàn thiện đội ngũ khoảng 1.000 người, phục vụ hoạt động của nhà máy có diện tích hơn 6 ha.

Đại diện doanh nghiệp trực tiếp tư vấn vị trí việc làm, mức thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động tham gia ngày hội

Trong khi đó, bà Dương Thị Duyên - Phụ trách Phòng Nhân sự Công ty TNHH TMVDV Kỹ thuật VietSun, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh, mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các kênh tuyển dụng và cung ứng lao động, đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động sản xuất và phát triển tại địa phương.

Mở rộng kết nối việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân lực

Không chỉ kết nối cung - cầu lao động trong thành phố, ngày hội còn mở rộng mạng lưới tuyển dụng với nhiều tỉnh, thành trong khu vực và cả nước. Đây là giải pháp nhằm đa dạng nguồn cung lao động, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận người tìm việc ở nhiều địa phương.

Người lao động chủ động tìm hiểu yêu cầu công việc, môi trường làm việc và kết nối trực tuyến với nhà tuyển dụng để lựa chọn vị trí phù hợp với điều kiện cá nhân

Bà Lượng Thị Tới - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh, cho biết về lâu dài, thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là các địa phương trong khu vực. Đồng thời, thành phố duy trì kết nối với Sàn giao dịch việc làm Quốc gia để cung cấp thông tin chính thống cho doanh nghiệp và người lao động.

Tăng cường hỗ trợ việc làm cho người lao động

Bên cạnh hoạt động kết nối tuyển dụng, thành phố còn chú trọng tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Qua đó, người lao động có thêm cơ hội bổ sung kỹ năng, tìm kiếm công việc phù hợp và sớm quay trở lại thị trường lao động.

Nhân viên tuyển dụng hướng dẫn người lao động hoàn thiện thông tin ứng tuyển cho các vị trí vận hành, bảo trì cơ điện và quản lý chất lượng

Ngoài ra, việc tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các địa phương cũng góp phần nâng cao hiệu quả cung ứng nhân lực. Qua đó, hoạt động kết nối việc làm không chỉ giải quyết nhu cầu tuyển dụng trước mắt mà còn hướng đến xây dựng nguồn lao động ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.