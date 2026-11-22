Sôi nổi các hoạt động trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao xây dựng nông thôn mới

Tại xã Hóc Môn, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố năm 2026. Ngày hội tại cụm 1 có sự tham gia của 18 xã thuộc khu vực phía Tây, Tây Bắc và phía Nam Thành phố.

Điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng và thế mạnh sản xuất của từng địa phương. Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian, thư pháp và giao lưu văn nghệ.

Sôi nổi các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng, trải nghiệm viết thư pháp và trò chơi dân gian tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao xây dựng nông thôn mới TP. Hồ Chí Minh năm 2026

Thông qua các hoạt động, ngày hội tạo cơ hội để các địa phương giới thiệu bản sắc văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch nông thôn; đồng thời thúc đẩy giao lưu, gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, giàu bản sắc.

Với quy mô 53 xã tham gia tại 3 cụm, đây là lần đầu tiên TP. Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội trên phạm vi toàn Thành phố. Sau cụm 1 tại xã Hóc Môn, hai địa điểm tiếp theo dự kiến là xã Đất Đỏ vào ngày 28/11 và xã Phú Giáo vào ngày 5/12.