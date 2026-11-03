Với nâng cấp trợ lý A.I. TV, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt để tìm kiếm thông tin, khám phá nội dung giải trí và tiếp cận nhiều tiện ích ngay trên màn hình lớn. Đây cũng là bước tiếp nối chiến lược mở rộng trải nghiệm A.I. bản địa hóa của Samsung, từ hệ sinh thái Galaxy đến không gian giải trí gia đình.

Trợ lý A.I. TV hỗ trợ tiếng Việt, mở rộng trải nghiệm tương tác

Trước đây, tiếng Việt trên TV Samsung chủ yếu được hỗ trợ thông qua Bixby Lite với các chức năng cơ bản như điều khiển kênh, phát nội dung đa phương tiện và tìm kiếm trên YouTube. Với bản cập nhật mới, người dùng có thể tiếp cận đầy đủ hơn các tính năng của Bixby và Trợ lý A.I. TV trên những mẫu thiết bị tương thích.

Thông qua trợ lý này, người dùng có thể tìm hiểu kiến thức lịch sử, địa lý, khoa học, học ngoại ngữ, khám phá công thức nấu ăn, địa điểm du lịch, thông tin thể thao và phim ảnh. Đặc biệt, tính năng khám phá nội dung hỗ trợ người xem tìm hiểu thêm về chương trình đang phát và những nội dung liên quan.

Bà Nguyễn Huyền My – Giám đốc Ngành hàng Điện tử Tiêu dùng, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam cho biết việc mở rộng Bixby tiếng Việt lên TV tiếp tục hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với người dùng, giúp các thành viên trong gia đình tương tác với thiết bị bằng ngôn ngữ quen thuộc.

Trợ lý A.I. TV kết nối hệ sinh thái thiết bị thông minh

Bên cạnh khả năng hỗ trợ tìm kiếm và giải trí, TV Samsung còn là một phần trong hệ sinh thái A.I. Home. Thông qua nền tảng SmartThings, người dùng có thể kết nối TV với các thiết bị gia dụng tương thích như tủ lạnh, máy giặt, máy hút bụi và điều hòa để quản lý, điều khiển thuận tiện hơn.

Các tính năng Pet Care, Family Care cùng những công nghệ như Nâng chuẩn hình ảnh bằng A.I., Chế độ bóng đá A.I., Tách âm thanh bằng A.I. và tạo hình nền bằng A.I. tiếp tục mở rộng trải nghiệm thông minh trên các dòng TV hỗ trợ.

Bixby tiếng Việt được triển khai trên các mẫu TV Samsung 2026 và những mẫu đã hoàn tất nâng cấp hệ điều hành 2026. Người dùng có thể truy cập phần cài đặt Bixby trên TV để lựa chọn tiếng Việt. Với người đang sử dụng Bixby Lite, hệ thống sẽ tự động chuyển sang phiên bản đầy đủ khi bản cập nhật được triển khai, không cần thao tác nâng cấp riêng.

Thông qua việc mở rộng ngôn ngữ bản địa và khả năng kết nối thiết bị, Samsung hướng đến phát triển TV không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là không gian hỗ trợ học hỏi, khám phá và kết nối các thành viên trong gia đình.